Procès de Linda O'Leary  : la défense appelle Kevin O'Leary à la barre des témoins

C'est au tour de la défense de Linda O'Leary d'appeler mercredi matin son seul et unique témoin au procès de sa cliente devant le tribunal de Parry Sound. Mme O'Leary a plaidé non coupable à des accusations en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada à la suite de l'accident de bateau mortel, qui a fait deux morts en 2019 dans les Muskoka au nord de Toronto.

L'épouse du célèbre homme d'affaires Kevin O'Leary a percuté une embarcation dans laquelle les deux victimes et les trois blessés prenaient place lors d'une soirée sur le lac Joseph il y a près de deux ans.

Sa défense assure qu'aucune lumière de l'embarcation n'était allumée avant et durant la collision mortelle, parce que les plaisanciers à bord étaient partis sur le lac pour admirer les étoiles par une nuit d'été sans lune.

C'est d'ailleurs sur cette note que l'avocat, Brian Greenspan, a ouvert son plaidoyer après que la Couronne eut terminé, mardi, d'interroger son dernier témoin à la barre.

Me Greenspan s'est tout d'abord étonné du fait que la Couronne n'ait présenté aucun réquisitoire à l'ouverture du procès, il y a un mois, comme il est coutume de le faire.

L'avocat Brian Greenspan représente Linda O'Leary. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La défense se trouve face à un dilemme , a-t-il expliqué en précisant que la Couronne n'avait pas réussi en 12 jours d'audience à prouver la culpabilité de sa cliente.

Me Greenspan cite à ce sujet les informations amassées en preuves de la Couronne, les vidéos des caméras de surveillance, le dossier de la police, le rapport de reconstitution de l'accident et les récits des témoins oculaires, des policiers et des experts.

Rien ne nous permet de conclure à l'imprudence de ma cliente derrière le bateau des O'Leary , dit-il.

L'avocat ajoute qu' il n'existe aucune preuve concluante pour affirmer que Linda O'Leary avait consommé de l'alcool à bord, qu'elle filait à toute vitesse et qu'elle manoeuvrait le bateau de façon irresponsable .

Le palais de justice de Parry Sound, où se tient le procès devant juge seul. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Pourquoi sommes-nous alors ici? , s'est-il alors interrogé en s'adressant au juge, Richard Humphrey, de la Cour de justice de l'Ontario.

Me Greenspan a demandé au magistrat d'acquitter sa cliente, parce qu' elle mérit[ait] d'être innocentée .

L'avocat ajoute que le mari de sa cliente prouvera ce matin à la cour que son épouse est très prudente derrière le volant d'un véhicule motorisé et qu'il n'a vu, lui non plus, aucune lumière allumée sur l'embarcation des victimes qui était immobile au milieu du lac.

Kevin O'Leary livrera son témoignage sur une plateforme numérique de Los Angeles, où il est en voyage d'affaires.