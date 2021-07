Michel Potvin accuse Josée Néron d'incompétence dans le dossier du bioparc

Alors qu’un groupe de citoyens de Laterrière qui résident à proximité du lieu où serait construite l’usine de biométhanisation agricole par Agriméthane Saguenay dénoncent le manque de transparence de la Ville dans ce dossier, l’ex-bras droit de la mairesse considère que la première magistrate fait preuve d’incompétence. Michel Potvin, qui a déjà affiché ses couleurs en faveur de la candidate à la mairie Julie Dufour, estime que Josée Néron est incapable de mener à bien des projets de développement économique.

Tout ça, ça démontre un élément très clair dans ma tête à moi : l’incapacité de la mairesse dans le développement. Comment détruire un dossier? C’est comme ça qu’il faudrait titrer le projet de bioparc , a martelé Michel Potvin, en entrevue à Radio-Canada.

Environ 400 électeurs du secteur qu’il représente à la table du conseil sont touchés par le projet visant l’extraction de méthane à partir de matières agricoles comme du fumier de bovins, du lactosérum et du foin de mauvaise qualité.

L’objectif d’Agriméthane Saguenay, formé notamment de Nutrinor et de la Fromagerie Boivin, est de produire 60 000 tonnes de digestat agricole annuellement. Une partie de ce digestat, qui est le résidu du processus de méthanisation, serait retourné à des fermes et le gaz produit serait injecté au réseau de gaz naturel existant.

Une gestion critiquée

Dans l’édition du Quotidien de mardi, la porte-parole d’un groupe d’opposants au projet, Annie Truchon, a critiqué la gestion du dossier par Josée Néron. Elle estime que son administration tente de passer un changement de zonage en douce pour autoriser le transport lourd près de l’usine projetée, alors que des consultations publiques à proprement dit n’ont pas encore eu lieu.

On n’a pas été transparent. Lorsqu’on s’en va sur batissonssaguenay.ca [sur le site Internet de la Ville] , si on lit comme il faut, on voit qu’il peut y avoir des intrants comme des carcasses d’animaux, des trappes à graisse, du lisier de porc, du fumier de vaches, des résidus de bois, lactose, etc , dit Annie Truchon. Les citoyens craignent la dépréciation de leurs maisons en raison des odeurs et du bruit causé par le passage de 3500 camions annuellement pour alimenter l’usine.

Imposition dictatoriale

Michel Potvin affirme que le dossier d’implantation d’un bioparc, dont la gestion a été confiée à Promotion Saguenay, traduit l’imposition dictatoriale de la mairesse Néron. Il explique que les promoteurs ont été rencontrés par les élus et qu’ils ont affirmé qu’ils n’ont pas besoin d’une modification de zonage avant novembre, voire même janvier 2022.

Le conseiller municipal dit avoir été tassé par la mairesse dans le dossier du bioparc et est d’avis que le déploiement d’une armada de consultants et de fonctionnaires de la Ville pour prendre le pouls des citoyens à la mi-août équivaut à un manque de respect à leur égard. Selon lui, ils auraient dû être consultés dès le début.

Lors d’une conférence de presse tenue le 22 mars dernier, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien, a annoncé l’octroi d’une aide financière de huit millions de dollars à Agriméthane Saguenay pour l’implantation de son usine. Le président de l’entreprise, Daniel Gobeil, a fait part du désir d’Agriméthane de produire 2,9 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable à partir de 2024.

Avec Catherine Doucet