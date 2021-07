La Déclaration des Nations unies sur les droits des Autochtones implantée à Saskatoon?

Dans la motion votée lundi par le comité de la gouvernance et des priorités, les conseillers municipaux veulent connaître la façon dont la DNUDPA Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pourrait être mise en œuvre sur le plan local.

Le maire de la Saskatoon, Charlie Clark, note que Toronto et Vancouver souhaitent faire la même chose.

Nous ne sommes pas la seule municipalité à emprunter cette voie, loin de là , a-t-il déclaré.

Construire un meilleur pays

Le Conseil tribal de Saskatoon a demandé au maire de mettre en œuvre la DNUDPADéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones .

Adopter et mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, c'est construire un meilleur pays pour les peuples autochtones et tous les Canadiens, aujourd'hui et à l'avenir , dit le chef Mark Arcand dans sa lettre.

On peut dire la même chose de la Ville de Saskatoon pour qu'elle soit une véritable leader en matière de réconciliation, en honorant les relations avec les Autochtones , poursuit-il.

Pour sa part, le maire affirme que la DNUDPA Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones va renforcer les relations avec le Conseil tribal de Saskatoon.

La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée en 2007 lors de l’Assemblée générale des Nations unies. Elle établit les droits des peuples autochtones à leur langue, à leur culture, à leur autodétermination et à leurs terres traditionnelles, ainsi qu'à des normes minimales pour la survie et le bien-être des peuples autochtones.

Le 21 juin dernier, la Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par le Parlement à Ottawa, a reçu la sanction royale.

Un vote formel du conseil municipal de Saskatoon aura lieu à une date ultérieure.

Avec les informations de David Shield