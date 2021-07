Le Québec vit son pire épisode de smog en huit ans

Le sud-ouest de la province est envahi par le brouillard de fumée depuis le début de la semaine. Et selon Environnement Canada, c'est la première fois depuis 2013 qu'un tel épisode de smog s'abat sur une aussi vaste portion du territoire québécois.

Ce phénomène est surtout causé par les feux de forêt intenses qui font rage dans le nord-ouest de l'Ontario. La fumée, elle, voyage sur plusieurs milliers de kilomètres.

Le panache le plus important, donc qui vient de l'Ontario, est poussé vers nos régions, explique Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada. Donc, depuis quelques jours, on a une qualité de l'air un peu moins bonne dans le nord du Québec, mais là, présentement, ça se transporte plus vers le sud.

Montréal, Laval, la Montérégie, l'Estrie et le Centre-du-Québec figurent parmi les régions touchées, de même qu'une partie de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière et de Chaudière-Appalaches.

Environnement Canada a toutefois levé ses avertissements concernant l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Mauricie, la Capitale-Nationale et la Côte-Nord.

Demain [mercredi], ça devrait être terminé pour tout le monde , assure M. Legault. Le brouillard de pollution qui recouvre toujours le sud du Québec devrait finir de se dissiper mardi soir, selon lui.

Cela étant dit, le Canada est encore loin d'en avoir fini avec les feux de forêt et leurs conséquences. La Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick doivent toujours composer avec des épisodes de smog. Une alerte météo a même été transmise dans les Territoires du Nord-Ouest.

Ce phénomène peut être dangereux pour la santé des Canadiens les plus vulnérables, prévient le Dr Pierre Gosselin, de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Ça accélère les problèmes de santé pour ceux qui sont déjà fragiles, explique-t-il. On va voir des excès d'hospitalisations, des excès de décès. Alors en attendant, quand on est fragiles, on reste à la maison, fenêtres fermées évidemment [et] quand on a à sortir, on évite l'exercice trop violent.

Avec Olivier Bachand