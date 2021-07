Coldplay sortira son 9e album, Music of the Spheres, le 15 octobre

Le groupe britannique dirigé par Chris Martin a annoncé sur les réseaux sociaux le lancement de son prochain album studio, Music of the Spheres, prévu pour le 15 octobre. Plusieurs chansons de ce neuvième opus sont représentées par de simples émojis, comme ✨, ❤️, 🌎, et ♾.

Le quatuor de pop rock a accompagné sa publication d’une courte vidéo du nom de Overtura qui nous fait voyager dans l’espace au son d’extraits de nouvelles chansons à venir. La chanson Coloratura, deuxième simple de l’opus après Higher Power lancé en juin, sera dévoilée vendredi et un autre simple sera lancé en septembre.

Dans une note manuscrite publiée en parallèle, on apprend également que l’album est produit par Max Martin, qui a notamment travaillé sur des mégasuccès des Backstreet Boys (Quit Playing Games with my Heart, Everybody), de Robyn (Show Me Love) et de Britney Spears (...Baby One More Time).

