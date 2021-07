Ouverture des frontières : une dose d'espoir pour la tenue d'événements à Trois-Rivières

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap de Trois-Rivières a l’habitude de recevoir de nombreux visiteurs de la communauté haïtienne en provenance des États-Unis pour le Festival de l’Assomption, prévu cette année les 14 et 15 août. Tout n'est pas perdu pour cette nouvelle mouture de l'événement.

Le directeur de mission du sanctuaire souligne que les personnes qui pourront entrer au Canada à partir du 9 août doivent être complètement vaccinées avec un vaccin approuvé par Santé Canada. C’est possible qu’il y ait des gens qui viennent, probablement plus par groupes familiaux. Mais je ne pense pas qu’il y ait de grands groupes en autobus , affirme Martin Yelle.

Il se réjouit des annonces des dernières semaines qui permettent quand même la tenue de l’événement, même si les mesures sont nombreuses. On sait qu’on doit avoir les personnes par groupe de 250 à l’extérieur avec deux surveillants par groupe. Ça emmène quand même des contraintes et beaucoup de personnel et de bénévoles requis , explique le directeur.

La fermeture de la Maison de la Madone peut également poser un défi pour l’hébergement, en plus du fait que le Grand Prix se déroulera la même fin de semaine.

Équipe Québec et les Aigles toujours dans l’incertitude

L’annonce de l’ouverture des frontières donne espoir aux dirigeants des Aigles qui espèrent toujours des assouplissements pour la semaine prochaine. La date du 9 août officialise pas mal qu’on a une chance de jouer du baseball professionnel [au Québec] cet été. Mais on tient absolument à la série à Québec le 30 juillet et à la série à Trois-Rivières le 3 août , affirme René Martin, le président des Aigles de Trois-Rivières.

Il reste cependant quelques détails à régler comme la situation pour les joueurs étrangers qui ont un permis de travail aux États-Unis. L’annonce pour la suite des matchs de la saison devrait se faire avant la fin de la semaine.