Santé mentale : l'entreprise québécoise diaMentis reçoit 1 M$ du fédéral

Pourquoi l’investissement du fédéral dans le projet de diaMentis est si important? lance Normand Tremblay, président et chef de la direction de l’entreprise. Ça nous permet d’accélérer le déploiement de l’étude qui est en cours. [...] C’est la seule étude clinique est en cours dans le développement d’un outil d’aide au diagnostic.

Cet outil, c’est un examen de la rétine et nous sommes capables de dire : "Nous sommes dans l’univers de la schizophrénie, de la bipolarité de type 1, la bipolarité de type 2 ou dans l’univers de la dépression majeure" , poursuit le président de l'entreprise.

La technologie provient initialement de travaux de recherche de l’Université Laval.

En santé mentale, on observe des symptômes cliniques et il n’y a aucun outil biologique en support , fait remarquer le président.

Or, il rappelle que 20 % de la population des pays industrialisés, soit 450 millions de personnes selon l’ OMSOrganisation mondiale de la santé , est affectée par la maladie mentale, dont 1 Canadien sur 5 , mais aussi que la cause la plus importante de perte de productivité au pays reste la santé mentale.

Normand Tremblay est le président et chef de la direction de l’entreprise. Photo : Radio-Canada

Création d'emplois

Une vingtaine de personnes font déjà partie de l'équipe et l'entreprise, qui a développé 5 brevets, envisage de créer 10 emplois à court terme.

En investissant dans diaMentis, on investit dans l’innovation, les nouvelles technologies et la création de bons emplois ici à Québec , a fait savoir le leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d’Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez.

Pour sa part, le député de Louis-Hébert Joël Lightbound juge que l'entreprise pourrait carrément révolutionner la façon qu’on a de diagnostiquer différents troubles de santé mentale.

Les fonds du gouvernement fédéral ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l’innovation de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Un programme qui s'adresse aux entrepreneurs et aux acteurs économiques régionaux.