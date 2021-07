L'accident mortel survenu au nord de Baie-Comeau est lié à un chantier d'Hydro-Québec

La victime est un travailleur âgé de 51 ans qui conduisait un véhicule de machinerie lourde. Pour des raisons encore inconnues, l’engin est tombé dans un trou et l’homme a été éjecté du véhicule.

Le porte-parole pour Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty, précise que le travailleur est un employé d’un sous-traitant de l’entreprise Hamel Construction inc. qui a obtenu le contrat pour les travaux de déboisement.

Louis-Olivier Batty confirme que la société d’État collabore avec les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) et ceux de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour faire la lumière sur cet événement.

On a, du côté d’Hydro-Québec, décidé d’interrompre l’utilisation du type de machinerie lourde qui était en cause, un camion articulé pour être plus précis, sur tous les chantiers de déboisement qui ont lieu dans des secteurs accidentés , précise le porte-parole d'Hydro-Québec.

Sur cette photo prise le 23 novembre et transmise par Hydro-Québec, l'ampleur de la zone déboisée est apparente. Photo : Courtoisie

De son côté, la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail précise que les conclusions de son enquête devraient être connues d’ici six mois.

Selon Hydro-Québec, l’accident n’aura a priori pas de conséquences sur l’échéancier du projet qui vise l’implantation d’une ligne hydroélectrique de 735 kilovolts pour relier la Côte-Nord et le Saguenay.

D'après les informations d'Alix-Anne Turcotti