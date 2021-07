En C.-B., chacun des 18 anciens pensionnats pour Autochtones pourra être fouillé

Le gouvernement provincial offre ainsi 475 000 $ pour chacune des Premières Nations à proximité d’un des 18 anciens pensionnats ou de leurs hôpitaux qui désirent mener des fouilles et des recherches techniques ou archivistiques.

L’argent peut également servir à alimenter la collaboration avec les aînés, les gardiens du savoir ou encore soutenir la santé mentale des survivants et de leur famille.

Le processus administratif sera simple , promet le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, Murray Rankin. Les communautés pourront suivre leur propre chemin à leur propre rythme.

Plusieurs semaines après la découverte de sépultures, l'ancien pensionnat de Kamloops est recouvert de fleurs et de messages. Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

Nomination d'agentes de liaison

Lydia Hwitsum, membre du Sommet des Premières Nations, accompagnera la présidente du Conseil de la santé des Premières Nations (FNHA), Charlene Belleau, comme agente de liaison.

Elles ont pour mandat de soutenir les communautés à établir des liens avec les différentes agences provinciales et fédérales et inversement, fourniront des conseils au gouvernement sur les activités liées aux anciens pensionnats et hôpitaux.

Chaque communauté aura une approche différente, et nous serons là pour vous soutenir , souligne Charlene Belleau.

Notre force nous vient de nos ancêtres. Ils nous ont préparés pour ce moment. Une citation de :Charlene Belleau, agente de liaison

Ligne bilingue d'appui pour les survivants des pensionnats pour Autochtones : 1-866-925-4419

Son arrière-grand-père s'est enlevé la vie au pensionnat St Joseph de Williams Lake. Ils l’ont enterré sans aviser notre famille , raconte-t-elle. J'ai hâte de retrouver mon arrière-grand-père pour que nous puissions enfin faire notre deuil.

C'était à une époque où la flagellation était à son paroxysme. Ils attachaient nos enfants à des poteaux et les fouettaient jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Une citation de :Charlene Belleau, agente de liaison

Il s’agit d’une période difficile, déchirante et traumatisante pour les peuples autochtones , reconnaît la ministre du Tourisme Melanie Mark, membre de la Nation Nisga'a. Je viens d'un peuple qui est fier , a-t-elle déclaré, la voix nouée par l’émotion.

Nous assistons à un moment de reconnaissance de la véritable histoire de ce pays , se console-t-elle.

Si ces découvertes ont causé une véritable onde de choc à travers le Canada, le sort tragique de milliers d'enfants autochtones était déjà bien documenté. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Des découvertes qui s'enchaînent

En employant la technique des radars pénétrants, des tombes non marquées ont été découvertes près de quatre anciens pensionnats pour Autochtones au Canada, dont trois se trouve en Colombie-Britannique.

À la fin mai, la Première Nation Tk'emlups te Secwépemc cause une véritable onde de choc à travers le pays et le monde en annonçant que les restes d'environ 200 enfants ont été retrouvés enterrés sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops.

Quelques semaines plus tard, 751 tombes non marquées sont retrouvées sur le site de l'ancien pensionnat de Marieval, en Saskatchewan.

Fin juin, la communauté autochtone Lower Kootenay révèle avoir elle aussi découvert 182 sépultures non marquées près de l'ancien pensionnat St Eugene Mission.

Le 12 juillet, la Première Nation Penelakut annonçait avoir trouvé plus de 160 sépultures non identifiées et non documentées près de l’ancien pensionnat pour Autochtones de l'île Kuper.

Entre 1870 et 1990 au pays, plus de 150 000 enfants autochtones ont été envoyés de force dans un des 139 pensionnats gérés par des organisations religieuses, à la requête du gouvernement fédéral. Dix-huit de ces pensionnats se trouvaient en Colombie-Britannique.