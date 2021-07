Mark Carney ne sera pas candidat aux élections fédérales cet automne

L'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre a déclaré qu'il s'était engagé à aider à l'organisation pour le secteur financier privé à l'approche de la conférence des Nations unies sur le climat, qui doit se dérouler du 31 octobre au 12 novembre.

M. Carney dit qu'il ne peut pas renoncer à cet engagement à un moment aussi crucial.

Il est l'envoyé spécial des Nations unies pour l'action et les finances climatiques et préside également la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, qui vise à rassembler les banques et les sociétés de gestion d'actifs du monde entier pour accélérer la transition vers des émissions de carbone nettes nulles.

M. Carney dit qu'il soutient pleinement le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau et n'exclut pas de se présenter comme candidat libéral à un autre moment.

On s'attend à ce que M. Trudeau convoque des élections pour cet automne; si tel était le cas, M. Carney estime qu'il devait mettre fin aux spéculations généralisées selon lesquelles il se présenterait dans une circonscription d'Ottawa.