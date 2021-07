Des scènes éclatées pour le 12e Festif! de Baie-St-Paul

On avait plus de temps pour réfléchir. On voulait vraiment amener les gens ailleurs , lance d’emblée le directeur Clément Turgeon quand on lui parle des scènes aux allures plus éclatées les unes que les autres.

Un scénographe a d’ailleurs été engagé pour créer les décors. Ainsi, la scène Radio-Canada se trouve dans un champ et est inspirée de l’agriculture.

Le mobilier est souvent utilisé pour favoriser la distanciation physique, par exemple des caisses de pommes sont utilisées pour faire des sièges à la scène Loto-Québec.

Une des scènes du Festif! 2021 à Baie-Saint-Paul. Photo : Le Festif! de Baie-Saint-Paul

Un festival plus long

Le Festif! se déroulera exceptionnellement sur cinq jours plutôt que trois cette année. Les organisateurs veulent ainsi répartir les spectacles sur une plus longue période pour diminuer le nombre de spectateurs qui circulent en même temps.

Parmi les artistes en spectacle pour la première journée : Alaclairensemble, The Barr Brothers, Klô Pelgag et Calamine.

Avec la collaboration de Patricia Tadros