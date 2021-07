État d’urgence à Wheatley après une nouvelle fuite de gaz

Le maire Darrin Canniff a publié une déclaration justifiant la mesure.

Il a indiqué que les services d'incendie de Chatham-Kent ont détecté du sulfure d'hydrogène lundi dans une propriété commerciale.

Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur la gestion des urgences et la protection civile, L.R.O. 1990, je détermine que cette situation imminente constitue un danger qui pourrait entraîner des dommages graves aux personnes ou des dommages importants aux biens , peut-on lire dans sa déclaration.

Les services d'incendie et d'urgence de Chatham-Kent sont intervenus au 15, rue Érié Nord, après qu'un détecteur de sulfure d'hydrogène se fut déclenché lundi matin.

Par mesure de précaution, la Municipalité a procédé à l'évacuation de 23 maisons et 13 entreprises. Au total, 52 personnes ont été déplacées.

Les autorités ont aussi fermé un tronçon de la rue Érié, entre les rues Elm et Talbot, ainsi qu'un autre de la rue Talbot, entre les rues Érié et Little.

Le sulfure d'hydrogène est un gaz inflammable et hautement toxique. Il a été détecté pour la première fois à la même adresse, qui abrite un restaurant, au début du mois de juin et avait entraîné l'état d'urgence dans la municipalité pendant environ trois semaines.

Des équipes des services d'incendie et d'urgence de Chatham-Kent ainsi que des services médicaux d'urgence tentent toujours de localiser la source de cette fuite.