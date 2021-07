Ils n’ont souvent pas beaucoup d’argent, mais ils ont du temps. Celui d’attendre le long de la route que quelqu’un s’arrête et accepte de les embarquer pour faire un bout de chemin avec eux.

Téméraires, aventureux, patients, bohèmes ou simplement inconscients des dangers, les pouceux se font moins nombreux qu’avant aux abords de nos routes. Mais durant les décennies 1960 et 1970, beaucoup de jeunes et de moins jeunes optaient pour ce moyen de transport.

Le 25 juin 1964, une équipe de l’émission Aujourd’hui tente une expérience, pas scientifique pour deux sous, afin d’évaluer l’impact psychologique de leur tenue vestimentaire sur les automobilistes.

Qui d’un prêtre, d’un soldat, d’une femme ou d’un homme en complet cravate mettra le moins de temps à arriver à destination?

Dans ce sympathique reportage, c’est le recherchiste Jules Châtelain, déguisé en prêtre, qui obtient le plus de succès auprès des automobilistes. L’assistante à la réalisation Fleurette Laberge arrive bonne dernière, mais les bras chargés de cadeaux. Les bons samaritains qui l’ont embarquée l’ont gâtée, l’amenant au restaurant et lui achetant même des chocolats.

Quant au journaliste Jean Ducharme, costumé en soldat, il a de ses propres dires, séché sous la pluie durant quarante longues minutes sur la voie d’accotement de la Transcanadienne.

En 1970 sur le campus de l’Université de Sherbrooke, comme le réseau de transport en commun n’est pas très développé, plusieurs étudiants font du pouce pour se déplacer à travers la ville et même au-delà.

Le journaliste André Gascon s’entretient avec quelques-uns d’entre-deux le 7 juillet 1970 pour l’émission Si jeunesse pouvait.

Pour moi, c’est le moyen le plus commode et pratique de me déplacer un peu partout, de ville en ville, de province en province. Ça fait six ans que j’en fais.

Une citation de :Étudiante Université de Sherbrooke, 1970