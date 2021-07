Rachid Badouri à la barre d’une nouvelle émission de variétés

Créée à partir d’une idée originale de Juste pour rire Télévision, l’émission se situera entre le talk-show et le jeu télévisé, selon le communiqué de Bell Média, propriétaire de Noovo.

L’animateur recevra chaque fois trois personnalités et leur posera des questions à partir d’un plan d’entrevue rempli de fausses histoires. Les personnes invitées devront improviser pour tenter de rendre le tout crédible.

À la fin, l’animateur et les personnes interviewées reviendront sur ce qui a été dit, pour tenter de départager le vrai du faux. Le public en studio pourra ensuite voter pour une impostrice ou un imposteur favori.

Je me lance un peu dans l’inconnu, mais c’est ça qui me donne encore plus le goût d’entrer dans l’arène et de jouer avec mes invités , a affirmé Rachid Badouri.