À quelques semaines de la rentrée scolaire, l'opposition néo-démocrate s'impatiente et hausse le ton. Le NPD provincial estime que l'attente a assez duré et demande au gouvernement Ford de sortir les parents et les enseignants de la noirceur en présentant un plan précis sur le retour en classe des quelque deux millions d'élèves ontariens.