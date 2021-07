Piney se réjouit de l’ouverture de la frontière canadienne aux Américains

La conseillère de la municipalité rurale de Piney Mélanie Parent accueille cette nouvelle comme une bouffée d’air sur le plan économique et touristique et s’attend à voir de nombreux Américains s’arrêter dans son village.

Il y en a plusieurs que je connais qui ont un chalet à Buffalo Point [à 60 km à l’est de Piney]. Ils n’ont pas accès à leur chalet depuis longtemps. Je suis certaine qu’ils vont venir ici, s'arrêter dans les magasins, les stations-service et les restaurants parce qu’ils aiment acheter certaines gâteries canadiennes qu’ils ne peuvent pas avoir aux États-Unis , a affirmé Mme Parent en entrevue à l’émission L’actuel.

Elle ajoute même que des clients des États-Unis viennent se faire couper les cheveux dans des salons de coiffure au Canada.

La conseillère municipale pense également avec bonheur aux réunions familiales qui pourront avoir lieu.

Les familles sont très mélangées d’un côté et l’autre de la frontière. Les gens ont hâte de revoir leur famille , a-t-elle dit.

À écouter : Le Canada ouvre ses frontières aux Américains doublement vaccinés

Ottawa a annoncé lundi que la frontière canadienne sera rouverte aux Américains pleinement vaccinés le 9 août pour les voyages non essentiels, puis aux voyageurs du monde entier à compter du 7 septembre.

Mme Parent a toutefois hâte que les Canadiens puissent traverser librement la frontière avec les États-Unis, et pas seulement certaines catégories de travailleurs.

Depuis plus d’un an, les résidents de Piney doivent se résoudre à faire près d'une centaine de kilomètres, vers Steinbach, pour faire la majorité de leurs courses, selon elle.