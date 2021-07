Frontière Alaska-Yukon : soulagement à l’annonce de la réouverture aux Américains

Quelques minutes après l’annonce du gouvernement canadien sur la réouverture de la frontière aux Américains complètement vaccinés, la ville de Skagway en Alaska est en ébullition.

L’annonce a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux ici , explique Karla Ray, une entrepreneure locale qui possède notamment l’entreprise de crème glacée et friandises, Kone company.

Le maire de la petite ville côtière, Andrew Cremata, est lui aussi ravi de l’annonce d’Ottawa. Ma femme et moi allons venir pour faire du camping et pêcher, deux activités qui nous ont vraiment manquées cette dernière année et demi.

La crèmerie Kone Kompany est un arrêt incontournable de Skagway, mais comme pour les autres commerces saisonniers, la pandémie a été très difficile pour ses propriétaires. Photo : Karla Ray

Karla Ray a elle aussi hâte de revoir des amis yukonnais, mais pas seulement. J’ai mon pare-brise qui est cassé depuis plus d’un an, je dois le faire réparer , explique-t-elle tout en précisant qu’il n’y a pas, à Skagway, de mécanicien automobile à temps complet.

Elle pense néanmoins qu’elle ne pourra pas passer la frontière tout de suite, car la ville alaskienne reçoit la semaine prochaine son premier bateau de croisière, ce qui devrait beaucoup l’occuper dans les jours à venir.

Larry Bagnell, le député fédéral du Yukon, se réjouit, lui, pour l’industrie touristique du territoire. Notamment après ces 18 mois très difficiles.

Cette décision va aider les Yukonnais plus que le reste du pays car le tourisme représente une part plus importante dans notre économie que dans la plupart des autres provinces et territoires. Une citation de :Larry Bagnell, député du Yukon

Pas de réciprocité pour le moment

Maintenant, Mme Ray et M. Cremata attendent la réciprocité de la mesure avec impatience. On a vraiment hâte d' accueillir les gens du Yukon chez nous rapidement et on est prêts : nos stationnement pour véhicules récréatifs sont prêts, nos emplacements de camping sont prêts aussi , affirme le maire.

Il dit penser que les États-Unis retourneront la faveur rapidement.

J’espère que d’ici l’automne on pourra organiser un grand évènement pour tous ceux qui le veulent entre les résidents de Skagway et du Yukon. Une citation de :Andrew Cremata, maire de Skagway

Si Larry Bagnell ne sait pas non plus quand les Américains rouvriront leur frontière aux Canadiens, il affirme que les dirigeants des deux pays sont en contact constant pour avancer sur la question.

Car pour lui, la réciprocité n’est pas qu’une question de voyages d’agrément. Plusieurs Yukonnais ont leur bateau à Skagway, par exemple, donc c’est très important pour eux de pouvoir passer la frontière pour voir si leur embarcation n’a pas coulé ou est endommagée après tous ces mois sans entretien.

Des détails encore flous

Du côté de Haines, le maire Douglas Olerud avoue être encore confus au niveau de certains détails, comme celui d’une preuve de résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19.

Si Ottawa a annoncé que les Américains vaccinés qui entrent au Canada à partir du 9 août pourront devoir passer un test de façon aléatoire à leur arrivée, ils devront tout de même se prévaloir d’un test négatif réalisé moins de 72 heures avant de quitter leur pays.

Malgré l'amélioration de la situation sanitaire au Yukon, l'industrie touristique du territoire devrait encore connaître un été difficile. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Par ailleurs, et pour le moment, seuls les Canadiens peuvent venir au Yukon, mais le gouvernement territorial n’a pas annoncé que les Américains vaccinés seraient les bienvenus dans un avenir proche. Les règles peuvent, bien sûr, changer d’ici le 9 août.

À noter également que l'aéroport de Whitehorse n’est pas habilité à accueillir des vols internationaux. Les Américains voulant venir au Yukon devront a priori le faire par la route.