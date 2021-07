La vaccination pourra être obligatoire sur les tournages hollywoodiens

Les producteurs et productrices de Hollywood pourront maintenant demander à ce que les comédiens, les comédiennes et les membres du personnel qui travaillent sur les plateaux de tournage de cinéma et de télévision aient obligatoirement reçu les vaccins contre la COVID-19. Un nouvel accord a été conclu en ce sens entre différents syndicats et les grands studios de production, a rapporté lundi le site Deadline.

Les nouveaux protocoles sanitaires concernent la zone A des plateaux de tournage, soit celle où des comédiens et comédiennes qui ne portent pas le masque travaillent à proximité des équipes de production, ont affirmé les différentes parties prenantes de l’entente dans une déclaration commune.

Des ajustements selon le lieu de tournage

La fréquence des tests de dépistage pourra être ajustée dans certaines parties des États-Unis et du Canada où l’incidence de la COVID-19 demeure basse. Les restrictions sur le port du masque à l’extérieur et les protocoles à suivre durant les repas pourront également varier en fonction de l’emplacement du tournage.

Il s’agit de la troisième modification à un accord initialement signé en septembre dernier entre l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP) et plusieurs syndicats, plus précisément : la Guilde des réalisateurs d’Amérique (DGA), la Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (IATSE), les Teamsters et Basic Craft.