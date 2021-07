La demande se redresse pour la rentrée à l’Université de l’Ontario français

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, M. Ouellette a confirmé que le nombre de demandes continuait de croître.

En janvier, le nouvel établissement d’éducation postsecondaire avait reçu seulement 19 demandes d’admission. L’Université avait aussi reçu une vingtaine de demandes d’admission supplémentaires provenant de l’étranger ou d’adultes qui envisageaient un retour aux études, portant à 39 le nombre de demandes totales reçues.

Voilà que l’ U OFUniversité de l’Ontario français est dans la bonne voie pour dépasser son objectif d’accueillir 200 étudiants pour sa première rentrée en septembre 2021. L’institution compte maintenant plus de 400 demandes d’admission.

On est confiants qu'on va commencer l'année scolaire avec une centaine d'étudiants dans nos programmes complets de baccalauréat spécialisé – on en a quatre , a ajouté le recteur entré en poste le 7 juillet. Et possiblement, nous aurons aussi plusieurs dizaines de personnes dans nos microprogrammes. C’est vraiment le jour et la nuit, le résultat d'un beau travail d'équipe.

Lancer une université, ce n’est pas une petite entreprise. Il y a beaucoup de travail et il faut être patient, ça prend une période de démarrage. On doit s'attendre à ça avec toutes les universités. Une citation de :Pierre Ouellette, recteur, Université de l'Ontario français

Pierre Ouellette est devenu recteur de l'Université de l'Ontario français (UOF) le 7 juillet 2021. Photo : Université de l'Ontario français

On a l’occasion d'avoir un financement de démarrage. Ça nous donne l'occasion de faire les choses correctement , a-t-il précisé. J’ai déjà travaillé dans d'autres milieux universitaires, dans le nord de l’Ontario. Offrir des programmes en français en Ontario, c’est plus compliqué. Ça veut dire de plus petits groupes, assurément, ça veut dire des coûts supérieurs. Il y a une réflexion à faire autour de cette question-là .

À l’ UOFUniversité de l’Ontario français , les cours seront offerts en comodalité, c'est-à-dire en virtuel et en présentiel.

Natif de Harty, près de Kapuskasing, Pierre Ouellette était devenu chef du service français de Radio-Canada en Ontario en 2016.

L'historien de formation a déjà occupé le poste de recteur à l'Université de Hearst, dans le nord de l'Ontario, où il a aussi été notamment professeur d'histoire et de sociologie.