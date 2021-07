Plus de 36 M$ pour les ports de pêche de l'Est-du-Québec

La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, en a fait l'annonce mardi matin à Newport.

En Gaspésie, les investissements totalisent plus de 18 millions de dollars et permettront des travaux de reconstruction et de réparation dans cinq ports. Des investissements sont également prévus au port de Matane, au Bas-Saint-Laurent.

Les sommes qui seront investies dans chacun des ports n'ont cependant pas été dévoilées par le gouvernement fédéral.

Travaux qui seront financés par Ottawa Port de Newport : début de la première phase de reconstruction du port

début de la première phase de reconstruction du port Port de Saint-Godefroi : reconstruction d’une station de chargement, réfection de la rampe de mise à l’eau et réalisation des travaux de dragage dans la zone d’exclusion et dans d’autres secteurs du havre

reconstruction d’une station de chargement, réfection de la rampe de mise à l’eau et réalisation des travaux de dragage dans la zone d’exclusion et dans d’autres secteurs du havre Port de Paspébiac : relocalisation et reconstruction de la rampe de mise à l’eau et dragage du bassin dans le secteur de la rampe

relocalisation et reconstruction de la rampe de mise à l’eau et dragage du bassin dans le secteur de la rampe Port de Grande-Rivière : réparation et amélioration du système de défense des quais du havre afin de s’adapter aux dimensions grandissantes de la flotte de pêcheurs côtiers et hauturiers

réparation et amélioration du système de défense des quais du havre afin de s’adapter aux dimensions grandissantes de la flotte de pêcheurs côtiers et hauturiers Port de Cloridorme : installation d’un système de protection cathodique et travaux de peinture pour ralentir le processus de corrosion

installation d’un système de protection cathodique et travaux de peinture pour ralentir le processus de corrosion Port de Matane : construction d’un abri pour des réservoirs d’huiles usées



Source : Pêches et Océans Canada

Aux Îles-de-la-Madeleine, six ports se partageront 8 millions de dollars

De son côté, la Côte-Nord reçoit 9 millions de dollars pour les ports de Blanc-Sablon, Les Escoumins, Sept-Îles et Rivière-au-Tonnerre.

Ottawa n'a toutefois pas précisé la nature des travaux pour ces derniers ports.

Finalement, un investissement de 550 000 $ est prévu pour inspecter les ports jugés « non essentiels » de la province, soit les ports dont le fédéral souhaite se départir en raison d'une faible activité commerciale.

L'annonce n'inclut pas d'argent pour l'achat d'une grue-portique pour le port de Grande-Rivière, ce qui déçoit grandement le maire Gino Cyr.

Selon Diane Lebouthillier, le financement d’un tel équipement est de compétence provinciale et non fédérale.

Plus de détails à venir