Davantage de vaccins administrés lundi au Nouveau-Brunswick après un week-end décevant

Dimanche, seulement 414 personnes ont été vaccinées.

Lundi, 11 219 personnes ont reçu leur deuxième dose et 1555 leur première. Il y a donc 59,7 % des Néo-Brunswickois de 12 ans et plus qui sont complètement immunisés contre la maladie et 80,7 % qui le sont partiellement.

Des séances de vaccination sans rendez-vous sont encore offertes cette semaine.

Saint-Francois-d'Assise, 678 rue Principale, à Clair, le mardi 20 juillet, de 12 h à 18 h;

Centre récréatif, 38 route Mill, Village de Gagetown, le mercredi 21 juillet, de 17 h à 21 h;

Salle municipale, 75 rue Principale, à St-Anne-de-Madawaska, le mercredi 21 juillet, de 12 h à 18 h;

La Salle du Citoyen, 4 rue St-Jean, à Kedgwick, le jeudi 22 juillet, de 12 h à 18 h;

Middle Southampton Community Hall, 1782 route 105, à Southampton, le jeudi 22 juillet, de 11 h à 16 h;

Four Seasons Complex, 255 route 111, à St. Martins, le vendredi 23 juillet, de 12 h à 17 h;

Station d'Ambulance Nouveau-Brunswick, 523 rue St-Jean, unité A, à Saint-Léonard, le vendredi 23 juillet, de 12 h à 18 h.

Il est aussi possible de recevoir son vaccin en contactant une pharmacie participante ou par l’entremise des réseaux de santé Vitalité et Horizon, en prenant rendez-vous sur le site web du gouvernement provincial.  (Nouvelle fenêtre)