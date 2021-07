Le soleil retrouvera bientôt son apparence normale

Les débris et les particules de fumée provenant d'incendies de forêt dans le Nord de l’Ontario ont changé l’apparence du soleil.

La grosse boule rouge qui plane dans la ligne d'horizon en Ontario au lever et au coucher du soleil pourra seulement être observée pendant une courte période, d'après une experte du planétarium de Science Nord, à Sudbury.

La communicatrice scientifique de Science Nord Lucie Robillard explique que les débris dans l’air ont causé l’assombrissement du soleil.

C'est un phénomène naturel , rassure Mme Robillard. Lorsque la lumière traverse notre atmosphère, une partie se diffracte. Donc, si la lumière du soleil est juste au-dessus de nous, il y a un peu moins de diffraction.

À la tombée du jour, le soleil est bas près de l'horizon. La lumière a donc plus de chemin à parcourir dans l’atmosphère et ce faisant, elle réfracte la lumière bleue et laisse principalement le rouge.

L'apparence rougeâtre d'un coucher de soleil est un phénomène naturel. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Au coucher et au lever du soleil, c'est généralement assez rouge, mais maintenant c'est encore plus rouge parce qu'il y a des débris, des particules et de la fumée dans l'atmosphère , explique-t-elle.

Le smog, les particules et la fumée des incendies de forêt dérivent dans la région et contribuent à obscurcir le soleil et à blanchir le ciel Une citation de :Lucie Robillard, communicatrice scientifique de Science Nord

Le soleil rouge reviendra à la normale lorsque les particules de feux de forêt se dissiperont.

La lune terrestre avait également une teinte rougeâtre le samedi 17 juillet. Photo : Science Nord

Joli, mais indicateur d’une mauvaise qualité de l'air

La fumée pourrait persister un peu plus longtemps, car des incendies de forêt provenant d'aussi loin que l'ouest du Canada pourraient contribuer à la brume, explique Steven Flisfeder, météorologue chez Environnement Canada.

La fumée peut monter dans la haute atmosphère puis se propager dans tout le pays , confirme M. Flisfeder. Parfois, il atteint les niveaux les plus bas, affectant la qualité de l'air et la visibilité.

Malheureusement, il ne voit pas la pluie annoncée faire une grande différence.

Il pourrait y avoir une autre chance d'averses pour le nord de l'Ontario , déclare-t-il. Mais malheureusement, encore une fois, pas beaucoup en termes de quantités de précipitations.

Et avec ces risques d'averses, il y a aussi le risque d'orages, qui ne feront malheureusement qu'augmenter de plus la situation des incendies.

M. Flisfeder admet que les particules d'air contribuent à la beauté des couchers de soleils, mais que cette illusion optique signifie plutôt que la qualité de l’air s’est détériorée.

D'après les informations de Casey Stranges, de CBC News