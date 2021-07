Des résidents de Deer Lake déplacés à Cornwall pour échapper aux feux de forêt

Plus de 500 personnes de la Première Nation de Deer Lake ont été transportées par avion à Cornwall. Elles seront logées au Centre NAV Canada, un hôtel et centre de conférence, pendant au moins un mois.

Une demande officielle de soutien à l'évacuation a été émise pour Deer Lake vendredi après-midi, alors que les incendies à proximité continuaient à gagner du terrain.

La communauté avait déjà été partiellement évacuée plus tôt la semaine dernière, des résidents vulnérables étant hébergés à Thunder Bay, Cochrane et Cornwall. Certains ont été évacués par avion dimanche.

Les résidents ont reçu un préavis de plusieurs jours, mais ils ne pouvaient amener qu'une seule valise d'environ 13 kg. Beaucoup n'ont pu emporter que leurs vêtements et leurs pièces d'identité.

Malgré la mauvaise qualité de l’air et la menace des brasiers, certains résidents ont choisi de rester pour s'occuper des animaux de compagnie. Mardi, on comptait plus de 120 feux de forêt dans le nord de l'Ontario.

Des résidents comme Kerri Rae et son fils ont tout laissé derrière eux.

Kerri Rae, résidente de Deer Lake, s'est envolée pour Cornwall avec son fils de neuf ans. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Je me sens un peu nostalgique. Ça me manque d'être à la maison , déclare-t-elle. Mais j'ai fait ce que j'ai pu pour [mon fils]. Je suis montée dans le premier avion que j'ai pu avec lui.

Nous sommes tous inquiets pour nos maisons , ajoute Linus Meekis, un autre résident de Deer Lake. Nous ne voulons pas rester ici pour toujours. Nous voulons rentrer à la maison.

Linus Meekis, un résident de la réserve autochtone de Deer Lake Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Plusieurs familles partagent des chambres avec des lits à une place et beaucoup des déplacés ont de jeunes enfants. Les résidents ont appris qu'ils ne pourraient rentrer chez eux avant au moins un mois, alors que les équipes tentent de maîtriser les feux de forêt près de la communauté de Deer Lake.

J'ai parlé à [mon fils] et il a compris pourquoi nous devions partir , rapporte Kerri Rae. Je lui ai dit : "Tu seras bien là-bas. Les gens vont prendre soin de nous".

En attente d’autres sinistrés

Lors d'un point de presse lundi, le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), le Dr Paul Roumeliotis, a déclaré aux journalistes qu'il était possible que d’autres résidents de Deer Lake arrivent bientôt à Cornwall.

Ce n'est pas nouveau pour nous , soutient-il à propos de l'accueil des résidents.

L'an dernier, 129 passagers de navires de croisière canadiens ont été transportés à Cornwall depuis le Japon pour se mettre en quarantaine pendant deux semaines après une épidémie de COVID-19.

Les résidents de Deer Lake comptent sur les taxis et les transports en commun pour se déplacer pendant leur séjour forcé à Cornwall, en Ontario. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Nous ne savons pas combien de temps ils resteront ici, mais nous avons fourni les soins et le soutien habituels par l'intermédiaire de nos prestataires de soins de santé et de services sociaux , explique le Dr Roumeliotis par vidéoconférence.

La santé publique suit aussi de près la situation avec la COVID-19. Le taux de vaccination est plus que 75 % et nous avons des plans de vacciner les personnes qui n’ont pas reçu leur deuxième dose , souligne le Dr Roumeliotis. Il n’y avait aucun cas de COVID avant qu’ils aient quitté. Par contre, on prend toutes les précautions.

Pendant ce temps, les résidents de Deer Lake organisent des activités récréatives pour aider à passer le temps.

Alors que beaucoup ont le mal du pays, certains, comme Linus Meekis, estiment que les gens gardaient espoir qu'il y aura un foyer où retourner .

