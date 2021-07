COVID-19 : le concert-test prévu sur les plaines d'Abraham le 25 septembre

Les deux documents d'appel d'offres, rendus publics lundi, exigent des fournisseurs retenus qu'ils produisent des concerts clé-en main , de la programmation à la production.

Dans les deux cas, 50 % du contenu devra être d'expression francophone . À l'extérieur, Québec demande au moins trois artistes québécois et au moins un à l'intérieur. Les artisans du Québec pourront cependant s'exprimer dans la langue de leur choix.

L'appel d'offres du concert extérieur évoque les plaines d'Abraham et la date du 25 septembre pour la tenue de l'événement-test. À l'intérieur, le Centre des congrès a été choisi par le gouvernement. Rappelons que les deux spectacles auront lieu simultanément.

L'une des salles du Centre des congrès de Québec peut accueillir des événements de grande capacité. Photo : Radio-Canada

L'événement devra être d'une durée minimum de deux heures et d'un maximum de trois heures, toujours selon les appels d'offres. Le prestataire de services est responsable du choix des artistes musicaux, de la négociation des cachets, de la mise en scène du spectacle, de la conception scénographie de la scène et du site , peut-on également lire.

Les concerts présentés pourront être des représentations de tournée des artistes choisis ou une création originale incluant des musiciens et une succession d'artistes et / ou d'interprètes , est-il aussi écrit.

Le budget total de l'événement et du mandat d'encadrement scientifique confié aux chercheurs de l'Université Laval est évalué entre 2 et 3 millions $. Les deux concerts seront gratuits.

Sujet à changement

La date et le nombre de personnes attendues sont, dit-on, sujets à changement selon l'évolution du contexte épidémiologique au Québec. Les mesures sanitaires et les paramètres entourant le choix des participants à ce spectacle seront développés par la santé publique et les chercheurs de l'Université Laval.

Le gouvernement vise à tout le moins de récolter des données auprès de 20 000 spectateurs volontaires lors du concert extérieur et de 5000 personnes pour le concert intérieur. Un groupe témoin de 2500 autres participants qui n'assisteront pas aux spectacles seront aussi suivis pour comparer le risque inhérent aux grands rassemblements culturels.

Dans le cadre de l'expérience à Barcelone, ce printemps, les spectateurs étaient masqués. Il est possible que l'expérience québécoise ne l'oblige pas. Photo : afp via getty images / Lluis Gene

Concernant les mesures sanitaires qui seront en vigueur pendant l'événement, le cabinet de Caroline Proulx mentionne que plusieurs scénarios sont présentement étudiés. Le choix final reviendra aux scientifiques. L'un de ces scénarios implique, toujours selon le cabinet, de ne pas porter de masque et d'accueillir des spectateurs vaccinés uniquement.

Le Québec souhaite avoir atteint une couverture vaccinale de deux doses pour 75 % de sa population d'ici le 1er septembre.

De l'intérêt, selon la ministre

Lundi après-midi, quelques heures à peine après l'annonce de la tenue de cet événement-test, la ministre Caroline Proulx mentionnait que des promoteurs avaient déjà montré de l'intérêt.

Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d'été de Québec et de 3E, a pour sa part déclaré que cette annonce était une bonne nouvelle. Il ne s'est toutefois pas avancé à savoir si son organisation, qui a l'habitude des grands spectacles sur les Plaines, allait déposer un projet.

Les parties intéressées ont encore 24 jours pour se étoffer leurs dossiers.