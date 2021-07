COVID-19 : 127 nouveaux cas et 2 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 127 nouvelles infections et 2 décès de plus mardi.

Il y a 34 nouveaux cas à Toronto, 17 dans la région de Waterloo, 14 dans la région de York, 10 dans la région de Peel, 10 dans la région de Grey Bruce et 10 dans la région de Halton.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la semaine précédente baisse légèrement, se chiffrant à 152, comparativement à 170 il y a une semaine.

Hospitalisations

Il y a 30 hospitalisations de plus, pour un total de 145.

En revanche, il y a deux patients de moins aux soins intensifs (total : 149).

Le nombre de patients sous respirateur est de 98 (+4).

Il y 126 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs est de 1354 (-1).

Vaccination

Près de 133 000 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées lundi.

C'est plus que dimanche, mais il s'agit du plus faible nombre de personnes vaccinées un lundi depuis la fin de mai.

Nombre d'adultes en Ontario ayant reçu au moins une dose : 80,23 %

Nombre d'adultes en Ontario qui ont eu deux doses : 63,93 %

L'Ontario en est à la troisième étape de son plan de déconfinement. Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, a indiqué qu'il faudra qu'au moins 75 % des 18 ans et plus soient pleinement vaccinés pour aller plus loin avec la réouverture le 6 août et annuler les restrictions toujours en place.

Dépistage

Près de 13 600 tests de dépistage ont été effectués dans la province au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 0,9 %.