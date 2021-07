Les hôpitaux de Saint-Jean plus occupés que jamais selon un médecin

Les salles d'urgence de deux hôpitaux de Saint-Jean sont plus occupées qu'avant la pandémie, selon le chef du personnel de la Régie de santé de l'est, et sont remplies de patients nécessitant des soins urgents.

Le Dr Doug Drover a déclaré que les salles d'urgence de l'hôpital St. Clare's Mercy et du Centre des sciences de la santé sont extrêmement occupées , le nombre de patients dépassant celui d'avant le COVID-19. Pour ajouter au problème, les personnes qui se présentent ont besoin de plus d'attention.

Normalement, environ deux tiers de nos patients sont moins urgents. Ils n'ont donc pas besoin des soins urgents dispensés dans le service des urgences , a déclaré M. Drover.

Il semble qu'au cours des derniers mois, la situation se soit inversée. En fait, les deux tiers de nos patients ont besoin de soins beaucoup plus intenses qu'auparavant , précise-t-il.

Les services fonctionnent la plupart du temps avec un taux d'occupation de 100 %, et parfois plus, a-t-il ajouté.

Le Dr Doug Drover, chef du personnel de la Régie de santé de l'est, affirme que la pénurie d'infirmières et d'infirmiers, en particulier dans le domaine des soins de longue durée, exerce une pression sur les services d'urgence de Saint-Jean. Photo : CBC

L'admission et l'examen de ces patients est un problème, a déclaré le Dr Drover, et l'attribution de leur congé en est un autre, ce qui crée une sorte de goulot d'étranglement , explique-t-il.

Il y a environ 30 patients admis par jour entre les deux services, mais environ 80 patients qui devraient être transférés ailleurs occupent des lits de soins aigus. Cela aggrave le problème , a-t-il déclaré à l'émission Here & Now de CBCCanadian Broadcasting Corporation .

Une grave pénurie d'infirmières

Les causes de la crise des services d'urgence sont complexes, indique le Dr Drover, mais se résument en partie à la pénurie de personnel.

Nous avons une grave pénurie d'infirmières et d'infirmiers , a-t-il déclaré, ajoutant que des centaines de postes sont vacants à Terre-Neuve-et-Labrador.

Cela fait écho à ce que le Syndicat des infirmiers et infirmières de Terre-Neuve-et-Labrador dit depuis un certain temps : les postes non pourvus exercent une pression sur la charge de travail des infirmières existantes et causent des problèmes de service. En juin, la Régie de la santé de l'est a cessé d'admettre de nouveaux patients dans quatre foyers de soins de longue durée à Saint-Jean en raison de la pénurie d'infirmières.

Ce qui se passe dans les foyers de soins de longue durée se répercute sur les services d'urgence, a déclaré le Dr Drover.

Nous avons eu de gros problèmes au sein de la ville pour nous assurer que nos établissements de soins de longue durée disposent d'un personnel infirmier complet. Cela permet d'éviter les problèmes de transfert de nos patients , a-t-il déclaré.

La question des soins infirmiers et du flux de patients vers ces établissements est examinée, et toutes sortes d'approches novatrices sont adoptées. Ces approches comprennent des incitatifs à la formation pour les infirmières qui acceptent de faire des quarts de travail de plusieurs semaines dans les établissements de soins de longue durée, en leur permettant de choisir leurs quarts de travail et en leur accordant des vacances à l'automne.

L'autorité sanitaire travaille également avec le gouvernement fédéral pour accélérer le processus de recrutement d'infirmières et d'infirmiers à l'étranger, a-t-il ajouté. Grâce à ces mesures et à d'autres moyens de recruter des infirmières pour les soins de longue durée, M. Drover prévoit que les problèmes des salles d'urgence seront un problème à court terme. Je pense que nous pourrions très bientôt être débarrassés d'une partie de cette pression , a déclaré M. Drover.

Une urgence virtuelle?

D'autres services d'urgence de a province connaissent également des difficultés cet été, alors que la Régie de santé du centre se tourne vers de nouveaux modèles de soins pour résoudre les problèmes récurrents de pénurie de personnel.

Le manque de médecins a entraîné un manque de services d'urgence à certains moments, tant sur l'île Fogo qu'au centre de santé de la péninsule de Connaigre, à Harbour Breton. Ce dernier fait maintenant l'objet d'un nouveau projet pilote de la Régie de santé du Centre : une salle d'urgence virtuelle .

En l'absence de médecins lors de certains quarts de travail, le personnel du centre sera en mesure d'évaluer et de prendre les signes vitaux de tous les patients qui arrivent et qui n'ont pas besoin de soins urgents, a déclaré le Dr David Carroll, chef du personnel de la Régie de santé du Centre. Ces patients seront ensuite reliés virtuellement à un médecin de Grand Falls-Windsor pour être traités.

Le projet pilote est né d'une occasion en temps de crise , a déclaré le Dr Carroll, pour couvrir certains quarts de travail de 12 heures lorsqu'aucun médecin n'est disponible. L'idée est d'étendre les salles d'urgence virtuelles à d'autres petits hôpitaux ruraux afin d'offrir une stabilité et un soutien en cas de pénurie ou de départ imprévu d'un médecin .