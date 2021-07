Une microrafale s'est formée au Témiscamingue lundi en soirée

Vers 18 h 30, l’événement météorologique a causé des dégâts matériels et des pannes de courant dans plusieurs municipalités.

On a vu des dommages assez importants à certains bâtiments de fermes, à des poteaux, des arbres. Il y a eu des bris. On associe ça présentement à une microrafale. Des vents qui soufflent très fort et rapidement, mais dans une direction. Un peu comme un souffleur à feuilles. On estime les vents probablement entre 100 et 120 kilomètres/heure pour avoir ce genre de dommages là. Il y a aussi eu de la grêle qui a accompagné tout ça donc, c’est un orage qui était fort, qui n’était pas très long cependant, mais assez pour causer les dommages causés sur le territoire hier , explique le météorologue Simon Legault d'Environnement Canada.

Lorsque le ciel sera dégagé, Environnement Canada prévoit étudier des images satellitaires pour vérifier si la microrafale s’est déplacée dans les secteurs boisés.