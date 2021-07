Feux de forêt : plus de 1600 évacuations de Premières Nations du Manitoba

Quatre Premières Nations de l’est du Manitoba évacuent en raison de la fumée des feux de forêt qui brûlent près de leurs communautés, à proximité de la frontière avec l’Ontario . Plus de 1600 personnes devraient quitter leurs localités dans les prochains jours.

La Croix-Rouge canadienne indique que plus de 600 personnes ont déjà quitté par avion les Premières Nations de Little Grand Rapids et de Pauingassi.

Entre 500 et 700 personnes supplémentaires suivront dans les prochains jours et quitteront ces communautés uniquement accessibles par avion, situées près de la frontière ontarienne.

Le porte-parole pour la Croix-Rouge au Manitoba, Jason Small, ajoute que 500 personnes commencent aussi à quitter Bloodvein et Berens River par la voie des airs. Ces deux communautés autochtones sont situées un peu plus à l’ouest, sur les rives du lac Winnipeg.

Les personnes évacuées sont hébergées dans des hôtels à Winnipeg. Elles sont nourries et la Croix-Rouge leur offre un soutien psychologique.

Nous devrons peut-être nous tourner vers d’autres communautés, mais pour l’instant, nous pouvons accueillir tout le monde à Winnipeg , a-t-il déclaré.

De l’inquiétude à Bloodvein

Membre du conseil de bande de Bloodvein, Ellen Young soutient que la communauté est très inquiète et très préoccupée par un nouvel incendie qui s’est déclaré dimanche soir à environ 6 kilomètres du pont de Bloodvein.

La situation est urgente. La fumée entre à Bloodvein de manière assez importante. Si le feu traverse la route vers le côté ouest, notre communauté pourrait vraiment être en danger , a-t-elle raconté.

Une carte, en date de lundi soir, montre la communauté autochtone de Bloodvein au Manitoba, entourée de feux de forêt sous surveillance. Photo : Capture d’écran / Conservation et Climat Manitoba

Elle précise que trois autobus ont été nolisés pour évacuer 200 personnes aux prises avec des problèmes de santé. D’autres feront le chemin vers Winnipeg en voiture.

Interdiction de déplacements et pas de villégiateurs

Le directeur adjoint du Manitoba Wildfire Service, Don Hallett, confirme que plusieurs feux de forêt brûlent à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario. Il indique que les deux provinces coordonnent les efforts pour combattre ces incendies de forêt.

Depuis ce mardi matin, le Manitoba Wildfire Service a aussi émis une interdiction de se déplacer dans cette région, située entre le lac Winnipeg et la frontière de l’Ontario. Cette interdiction s'étend au nord jusqu’à la Première Nation de Poplar River et au sud jusqu’à la rivière Wanipigow.

Il est impossible d'accéder aux chalets et les résidents du secteur doivent être prêts à partir avec un préavis d’une heure, indique la province.

Conditions difficiles pour combattre les feux

Avec tous ces feux de forêt qui font rage au pays, M. Hallett soutient que le partage des ressources pour combattre les incendies est plus difficile. De plus, les conditions de sécheresse compliquent le travail des pompiers, précise-t-il. Contrairement aux deux dernières années, la province n’a pas reçu beaucoup de pluie depuis le début du printemps.

Un certain nombre d’incendies se sont déclarés plus près des zones habitées qu’habituellement. Nous sommes toujours inquiets lorsque nous avons ces longues périodes de sécheresse, car les incendies sont d’autant plus difficiles à éteindre , a déclaré le directeur adjoint du Manitoba Wildfire Service.

Il y a plus de 130 feux de forêt qui brûlent actuellement au Manitoba, dont la plupart sont de causes naturelles comme la foudre. M. Hallett soutient qu’une vingtaine d’entre eux sont hors de contrôle.

Il est interdit, dans une grande partie de la province, de faire des feux de camp et de voyager dans certaines régions reculées du Manitoba.

Avec les informations de Marina von Stackelberg