Le hockeyeur Luke Prokop applaudit en Alberta après avoir révélé son homosexualité

Le défenseur natif d’Edmonton Luke Prokop, espoir des Predators de Nashville et premier joueur sous contrat avec une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) à avoir déclaré son homosexualité, est applaudi en Alberta.

L'athlète de 19 ans repêché au troisième tour (73e au total) en 2020 par l'organisation de la LNH du Tennessee a fait l'annonce sur son compte Twitter lundi.

Luke Prokop a disputé son hockey junior avec les Hitmen de Calgary, dans la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL).

Depuis sa publication sur Twitter, les messages de soutien, d’encouragement, et de remerciement affluent de partout en Alberta.

Jeff Chynoweth, le directeur général des Hitmen de Calgary, est fier du jeune joueur de hockey. Il faut beaucoup de force et de courage en tant que jeune homme de 19 ans pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui.

Il précise que les Hitmen sont un groupe très soudé et que même s’ils sont ravis pour Luke Prokop en tant que personnes, l'annonce d'aujourd'hui ne change rien pour l'équipe.

Je pense que c'est génial qu'il ait fait preuve de leadership à son jeune âge , explique le directeur général des Hitmen qui espère que les joueurs se sentiront désormais plus libres de révéler leur homosexualité.

À ce jour, Luke Prokop est le seul joueur actif de la Ligue nationale de hockey et de la Ligue majeure de baseball à avoir révélé son homosexualité. Ces deux ligues n’avaient pas encore de joueurs actifs parlant ouvertement de leur orientation sexuelle LGBTQ+lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres .

Brock McGillis, ancien joueur de hockey professionnel et maintenant défenseur de la communauté LGBTQ+lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres , a aidé Luke Prokop dans sa démarche. Je voulais qu'il soit préparé pour le tourbillon que cela va créer, car certains des [messages] vont être bons et certains vont être mauvais , explique-t-il.

Brock McGillis a caché son orientation sexuelle au cours de sa carrière de hockeyeur. Photo : Brock McGillis

Brock McGillis a révélé son homosexualité cinq ans après sa retraite en 2010, ce qui, selon lui, a changé sa vie pour toujours. Je suis reconnaissant des opportunités qui m'ont été offertes pour travailler activement à changer la culture dans le hockey et en faire un espace plus sûr , confie-t-il.

Il existe un langage homophobe dans chaque vestiaire. Les gens peuvent dire que cela n'existe pas ou que c'est un mensonge, mais j'ai parlé à suffisamment d'équipes et de joueurs de hockey professionnel majeur et junior pour savoir que c'est là , explique-t-il.

Pour qu’il y ait du changement, il faut commencer par changer la culture du hockey et humaniser le problème, selon lui.

Le sport est présumé être hétéro et principalement pratiqué par des enfants blancs des classes moyennes à supérieures. Une citation de :Brock McGillis, ancien joueur de hockey professionnel et défenseur de la communauté LGBTQ+.

Ils ne sont pas assez régulièrement exposés aux personnes de la communauté LGBTQ, même s'ils en ont probablement dans le vestiaire , dit-il.

Il croit que ce genre de révélation permettra de célébrer les différences plutôt que de renforcer la conformité.

Les joueurs de hockey marchent de la même manière, s'habillent de la même manière et passent du temps ensemble sept jours sur sept à partir de l'âge de sept ans jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite , souligne-t-il.

Avec les informations de CBC Sports, The Homestretch et CBC Calgary News