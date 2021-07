Accès à Internet : Branchez-nous lance un ultimatum à Maskicom

Maskicom est une organisation à but non lucratif (OBNL) responsable de brancher 5000 foyers de la MRCMunicipalité régionale de comté de Maskinongé. Pour y parvenir, elle a embauché Branchez-nous qui a permis de connecter environ 800 foyers à Internet.

L’entreprise affirme toutefois ne plus recevoir de paiements de l’ OBNLorganisme à but non lucratif depuis la mi-mai, en plus de ne pas avoir de contact avec les dirigeants. Maskicom n'a notamment pas répondu à nos nombreuses demandes de paiement au cours des deux derniers mois. Au surplus, ni Maskicom, ni le préfet de la MRC de Maskinongé, Robert Lalonde, n’a même retourné nos appels ou courriels , indique l’entreprise dans sa lettre envoyée aux clients.

Maskicom doit nécessairement honorer ses engagements contractuels à l’égard de Branchez-nous avant ce [mardi], le 20 juillet 2021 à 17 h, afin d’assurer la pérennité du réseau de Maskicom, ce qui inclut l’accès à Internet et la téléphone IP envers les citoyens de la MRC de Maskinongé, auquel cas, les services ne pourront malheureusement pas être maintenus tel qu’ils le sont à l’heure actuelle. Une citation de :Extrait de la lettre de Branchez-nous à ses clients

Pour expliquer le défaut de paiment, Maskicom plaide qu’il n’a pas reçu les sommes dues par les gouvernements fédéral et provincial , a déclaré le président de Branchez-nous, Normand Richard, à l'émission Toujours le matin.

On pense que la gouvernance de Maskicom a complètement abandonné le projet , ajoute M. Richard qui croit que s’il n’avait pas abandonné le projet, l'organisme aurait trouvé les sommes nécessaires pour assurer la pérennité du réseau .

Branchez-nous affirme que si elle n’est pas payée, l’entreprise qui compte une quinzaine d'employés pourrait fermer ses portes. Elle demande l’intervention du gouvernement de François Legault. Branchez-nous lui demande d’assigner un interlocuteur impartial à la résolution du conflit en question .

Le service Internet sera maintenu, assure Maskicom

Sur sa page Facebook, Maskicom a tenu à rassurer ses clients lundi soir. Malgré l’ultimatum lancé par Branchez-nous, le service sera maintenu au-delà de 17 h, promet l’ OBNLorganisme à but non lucratif .

Nous tenons à vous rassurer et préciser que les services d’Internet et de téléphonie seront maintenus. Une citation de :Maskicom

Il ne devrait donc pas y avoir de débranchements du service, mais s'il y a des bris sur le réseau, il se pourrait qu'ils ne soient pas réparés. Les citoyens doivent aussi s'attendre à ce qu'aucune nouvelle résidence ne soit connectée tant que le conflit ne sera pas résolu.

Maskicom reconnaît avoir de la difficulté à remplir sa mission et affirme être en discussion avec le gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes .

L’intention du gouvernement et de vos élus municipaux est que la fibre optique soit déployée partout dans la MRC le plus rapidement possible, et non pas que le service aux abonnés actuels soit compromis , précise l'organisme sans but lucratif.

Des clients inquiets

Le propriétaire d’un chalet à Saint-Mathieu-du-Parc, Claude Beaudoin, est très découragé de la situation. Il craint de ne plus pouvoir faire d’appels téléphoniques si le service est effectivement coupé à 17 h.

M. Beaudoin est un client de Maskicom et utilise le réseau Internet pour passer ses appels téléphoniques. On n’a pas de tours cellulaires entre Saint-Élie-de-Caxton et le village de Saint-Mathieu-du-Parc , a-t-il expliqué en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Maskicom, selon moi, c’était l’idée de génie, a-t-il déclaré. Je ne fais pas partie de Maskicom autrement qu’un client. Je trouve ça tellement important qu’en région, on puisse se prendre en main . Il ne comprend pas pourquoi les gouvernements ne viennent pas en aide à Maskicom.

M. Beaudoin est aussi très fâché de la façon dont les choses se passent.

J’ai essayé depuis plusieurs mois de rejoindre M. Lalonde [le préfet de la MRC de Maskinongé et président de Maskicom] et il ne répond à rien. S’il a perdu le contrôle, qu’il le dise. Une citation de :Claude Beaudoin, propriétaire d’un chalet à Saint-Mathieu-du-Parc

Claude Beaudoin a accès à Internet avec Maskicom, mais il attend toujours que la fibre optique soit déployée dans son secteur, tel que promis.

Un autre joueur dans la mêlée?

Le député caquiste d’Orford et adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet et connectivité nationale, Gilles Bélanger, avait indiqué à Radio-Canada qu’un autre joueur allait possiblement poursuivre la connexion des résidents de la MRC de Maskinongé.

Les budgets ont été approuvés au conseil des ministres. Maintenant, il y a un contrat qui va être établi avec une entreprise qui a été choisie , avait expliqué Gilles Bélanger. Plus tôt ce mois-ci, il avait indiqué qu’une annonce sera faite au cours des prochaines semaines.

Cooptel, une coopérative de Valcourt, en Estrie, œuvrant dans le secteur des télécommunications, serait l’une des entreprises intéressées à poursuivre le travail.