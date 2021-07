Démantèlement d'un autre campement de sans-abri dans un parc à Toronto

Selon la Ville, le campement compte plus de 60 structures, que ce soit des tentes ou des abris de fortune. De 28 à 35 personnes y dormaient, indiquent les autorités.

La Ville dit offrir à ces sans-abri l'accès à un refuge et des repas, en plus de services d'aide en santé mentale et en toxicomanie.

Le parc est fermé jusqu'à nouvel ordre. Tous les occupants devront quitter le parc, ce qui permettra aux équipes de la Ville de retirer les débris et de rétablir l'état normal du site , expliquent les autorités dans un communiqué.

L'équipe d'intervention en matière de sécurité du Service de police de Toronto était intervenue au parc Trinity Bellwoods. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC News

Le mois dernier, la Ville avait démantelé un campement similaire de sans-abri au parc Trinity Bellwoods, menant à des échauffourées entre la police et des manifestants.

Une clôture utilisée pour bloquer l'accès à une partie du parc durant l'opération a été maintenue, en plus d'agents de sécurité, afin de s'assurer que le gazon y repousse bien, soutient la Ville.

Dans une lettre ouverte publiée il y a une semaine, plus de 200 organismes, leaders communautaires et artistes demandaient au maire John Tory d'utiliser la compassion plutôt que la force face aux campements illégaux érigés dans des parcs de la ville.

Les autorités municipales rétorquent que les campements posent un risque de propagation de la COVID-19 et d'incendie, notamment.