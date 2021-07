Le vaccin contre la COVID-19 pourrait être obligatoire pour certains postes fédéraux

Dans une déclaration, le ministère – qui supervise une grande partie de la main-d'œuvre fédérale – a déclaré que les ministères qui envisagent de faire de la vaccination une exigence pour des fonctions et des postes spécifiques vont fonder leur décision sur les programmes de prévention de la santé et de la sécurité au travail, l'expertise médicale et les exigences légales.

Bien que les employés fédéraux admissibles soient invités à se faire vacciner, tout le monde ne peut pas l'être, a souligné le Conseil du Trésor.

Les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas obligatoires pour les employés , conclut-on dans la déclaration.

De son côté, la présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), Debi Daviau, soutient que le syndicat ignore pour l'instant quels postes ou milieux de travail peuvent exiger que les employés fournissent une preuve de vaccination.

Nous reconnaissons que des personnes parmi nos membres peuvent tomber dans cette catégorie , a toutefois reconnu Mme Daviau.

Nous représentons des infirmières et des travailleurs de la santé et ils sont très souvent en contact étroit avec les gens , a-t-elle ajouté. Ils peuvent être obligés de se faire vacciner pour continuer à travailler dans ces établissements. Ou peut-être qu'ils seront affectés à d'autres tâches s'ils refusent la vaccination.

Debi Daviau, présidente de l'IPFPC, dit que certains compromis pourraient être faits en exigeant le vaccin contre la COVID-19 pour certains postes. Photo : Radio-Canada / Robyn Miller

Mme Daviau a affirmé que le syndicat va plaider au nom des membres réaffectés. Mais comme l' IPFPC IPFPC représente aussi les chercheurs du gouvernement fédéral qui ont approuvé les vaccins contre la COVID-19, il encourage les membres à se faire vacciner.

Nous sommes en faveur de la vaccination pour tous nos membres. Pour ceux qui pourraient mettre les autres en danger dans le cadre de leur travail, je pense que nous devons tenir compte de la santé et de la sécurité des Canadiens qu'ils servent , a-t-elle précisé.

La conception des espaces de travail, un autre facteur

L' IPFPCInstitut professionnel de la fonction publique du Canada et leurs homologues de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) affirment que la vaccination doit être accompagnée d’autres mesures sanitaires, dont la distanciation physique.

Le président national de l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada , Chris Aylward, a souligné dans une récente entrevue à CBCCanadian Broadcasting Corporation que certains ministères commencent à peine à rouvrir leurs lieux de travail. Les exigences en matière de vaccins ne sont donc pas encore un enjeu.

Il a ajouté que certains employés peuvent avoir des raisons médicales ou religieuses légitimes de ne pas se faire vacciner.

Cela pourrait devenir un enjeu plus important et une question à laquelle il faudra répondre lorsqu'une plus grande proportion d'employés se rendra sur les lieux de travail , a précisé M. Aylward.

Selon lui, la conception des espaces de travail – comme la disposition des chaises et des bureaux – constitue une partie importante des discussions entre les syndicats et les employeurs.