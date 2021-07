La météo cause des dégâts et des pannes de courant au Témiscamingue

Selon CKVM, au cours de la soirée, les éléments météo ont fait tomber des arbres sur des poteaux électriques sur la route 382.

Les clients touchés par les pannes sont concentrés dans le secteur de Laverlochère-Angliers, Belleterre, Fugèreville, Latulipe-et-Gaboury ainsi que Moffet.

Des poteaux électriques sont également tombés le long de la route. Photo : gracieuseté Philippe Doherty/CKVM

Selon Info Pannes, le rétablissement est prévu pour 17 h 15 mardi.

Le maire de Fugèreville, André Paquet, affirme que des dégâts peuvent être constatés dans sa municipalité.

À part être privés de courant, on a des arbres qui sont tombés dans le chemin. Hier soir, notre employé municipal a fait une tournée pour les débarrasser, mais ce matin, on va continuer , indique-t-il.

Des bâtiments de ferme ont également été touchés. On m'a dit qu'il y avait une grange qui s'était affaissée, c'était un vieux bâtiment. C'est désagréable, parce qu'on est en train de perdre tous nos vieux bâtiments et ils sont encore utiles, souvent on va mettre de la machinerie à l'intérieur , se désole le maire de Fugèreville.

Les dommages sont importants au Témiscamingue. Photo : gracieuseté Philippe Doherty/CKVM

La longue panne de courant à des impacts importants selon le maire de Laverlochère-Angliers, Daniel Barrette.

Le secteur Angliers est toujours privé de courant depuis hier soir, on a des employés qui sont là depuis 8 h hier soir et qui sont encore là ce matin , indique-t-il.