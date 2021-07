Opposition en Estrie concernant l’utilisation accrue de glyphosate

Les Canadiens ont jusqu'à mardi pour commenter une proposition du gouvernement fédéral qui vise à rehausser les quantités de résidus de l'herbicide glyphosate, communément appelé RoundUp, permises sur plusieurs denrées alimentaires comme le blé, les haricots ou l'avoine.

La limite de glyphosate autorisée au pays serait multipliée jusqu'à trois fois pour certains aliments par rapport à la norme actuelle. Ottawa veut ainsi faciliter la commercialisation de produits qui dépassent les limites actuelles.

La directrice générale du conseil, Jacinthe Caron, indique que cela va à l'encontre de la volonté générale de transiter vers des pratiques agricoles plus respectueuses de la santé et de l'environnement.

Partout dans le plan d'agriculture durable, on parle de réduire l’utilisation des pesticides parce qu’il y a des risques sur la santé des sols, de l’eau et pour les humains. Ç'a été surprenant de constater qu’au Canada, nous allons à l’inverse de la tendance mondiale , déplore Mme Caron.

À écouter : Des réactions à l'émission Vivement le retour

Elle croit que les intérêts économiques ont été mis devant ceux de la santé publique. Pour l’instant, il y a toujours un potentiel cancérigène associé aux résidus de glyphosate , signale Jacinthe Caron.

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, a toutefois mentionné en entrevue à Radio-Canada que le gouvernement était très conscient des potentiels impacts sur la santé et sur l'environnement.