Michel Plourde renonce à se porter candidat conservateur dans Sherbrooke

Le maire de Danville Michel Plourde ne sera plus candidat du Parti conservateur du Canada (PCC) dans Sherbrooke.

Par voie de communiqué, lundi, le Parti conservateur a annoncé que Michel Plourde renonçait désormais à se porter candidat en vue du prochain scrutin fédéral qui pourrait se dérouler à l'automne 2021.

Des raisons de santé et personnelles sont évoquées pour justifier la décision de l’homme politique.

Je suis et reste un conservateur. Il me fera plaisir de continuer à supporter et servir notre Parti dans une autre capacité (sic) , a déclaré Michel Plourde dans le communiqué du PCC.

L’homme politique avait annoncé sa candidature en février dernier.

Le Parti conservateur du Canada indique que le successeur de Michel Plourde dans la circonscription de Sherbrooke sera connu incessamment.