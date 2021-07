Danielle Fichaud revient sur son rêve cannois avec Aline, le film sur Céline Dion

Gravir les marches du Festival de Cannes et se faire applaudir par une salle de 3500 personnes, c’est ce qu’a vécu la semaine dernière l’actrice québécoise Danielle Fichaud, qui joue dans Aline, le faux film biographique de Valérie Lemercier sur Céline Dion. Ce moment a été d’autant plus spécial pour elle qu’en tant que professeure de jeu d’acteur et d’actrice, elle a souvent brillé dans l’ombre de ses élèves parfois célébres.