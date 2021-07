Des campings estriens peinent à se conformer aux normes environnementales

Le dernier rapport annuel des avis de non-conformité disponible fait état de huit campings en infraction en Estrie. Des organismes environnementaux plaident en faveur de plus d’inspections pour protéger davantage l’environnement, puisque cette situation n'est pas nouvelle. En 2019, six campings de l’Estrie ont en effet reçu des avis similaires.

Ce n’est donc pas uniquement le Camping Havana de Maricourt, qui a fait les manchettes l’été dernier, qui doit composer avec des enjeux environnementaux.

La non-conformité des installations septiques est l'une des principales causes de la dégradation de la qualité des cours d’eau, selon la biologiste Julie Grenier, qui travaille pour le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF).

Il se déverse dans les cours d’eau, éventuellement, de l’eau qui n’est pas traitée, ou pas traitée suffisamment. Ça a un apport direct en phosphore, en coliformes fécaux, même , souligne-t-elle.

Le nombre de campings non conformes pourrait même être plus important que l'indique le registre du ministère, croit-elle. On sait que le ministère de l’Environnement, c’est l'enfant pauvre du gouvernement, ou clairement, il manque de ressources, donc il n’y a pas de suivi systématique qui est fait. Souvent, c’est quand quelqu’un fait une plainte.

Ce ne sont cependant pas tous les campings qui sont en infraction.

Michel Rondeau, le propriétaire du Camping écologique de Frelighsburg, dit par exemple respecter toutes les normes. C’est rigoureux, mais d’un autre côté, c’est bien important qu’on fasse ça pour que nos campeurs soient en sécurité , soutient-il.

Il reconnaît toutefois que les exigences pour les installations septiques sont particulièrement contraignantes.

C’est que là, les normes de débits journaliers sont équivalentes à un logement, ou pratiquement une maison unifamiliale, pour une roulotte. Une roulotte qui n’a pas, généralement, de laveuse sécheuse. L’utilisation de l’eau est bien moins grande que dans une maison , remarque-t-il.

La Ville tournée vers les résidences privées

À Sherbrooke, ce ne sont pas les campings que la Ville a à l’œil, mais les 5000 résidences privées propriétaires d'installations septiques, explique Ingrid Dubuc, la directrice du Bureau de l’environnement.

Si on voit, par exemple, qu’il y a une hausse de coliformes fécaux dans un secteur où il y a un peu plus de fosses septiques, on va faire des inspections un peu plus poussées pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème dans un secteur en particulier , indique-t-elle.

De bien entretenir sa fosse septique, de faire les inspections nécessaires, ce n’est pas juste pour nous, c’est pour les générations à venir. On travaille dans cette direction-là, mais collectivement, on a encore du chemin à faire. Une citation de :Ingrid Dubuc, directrice du Bureau de l’environnement de Sherbrooke

Le ministère de l'Environnement a décliné la demande d'entrevue de Radio-Canada, mais indique par courriel que son équipe procède des inspections rigoureuses.

D’après les informations de Thomas Deshaies