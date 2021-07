Le gouvernement du Yukon poursuivi après une agression sexuelle dans une école

Pendant l’année scolaire 2019-2020, un aide-enseignant d’une école de Whitehorse a agressé sexuellement un élève dont il était responsable. Prétextant une inspection corporelle , l’homme a emmené l’enfant de 6 ans à plusieurs reprises dans une pièce à l’écart ou il lui a fait subir des attouchements. L’homme a plaidé coupable et a été condamné à 6 mois de prison et deux ans de probation en janvier 2021.

D’après des documents de cour que s’est procurés CBC, l'agression a causé des blessures physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles à l'enfant, y compris des troubles émotionnels et psychiatriques graves [et] l'incapacité ou la capacité réduite à nouer des relations émotionnelles saines et des attachements avec les autres.

L'aide-enseignant condamné, la famille veut que le gouvernement du Yukon soit aussi tenu responsable. Selon les parents, en tant qu'employeur, le territoire était responsable des actes de l’homme. Ils affirment qu'en tant qu'employeur, le gouvernement a manqué à son devoir de protection de l'élève en ne le contrôlant et ne le supervisant pas correctement.

Pas un cas isolé au Canada

Ce genre de nouvelle n'est malheureusement pas une surprise pour le Centre canadien de protection de l'enfance. L'organisme a répertorié les abus sexuels d’enfants dans les écoles canadiennes.

En 10 ans, on a dénombré 750 cas d’infractions sexuelles commises par des employés ou anciens employés contre plus d’un millier d’enfants dans le milieu scolaire. Une citation de :René Morin, porte-parole francophone, Centre canadien de protection de l'enfance

Si les infractions sexuelles sont inscrites au Code criminel du Canada, les lois en matière de protection de l’enfance ne sont pas uniformes partout au pays et relèvent des différents gouvernements, et ne sont donc pas égales partout , rappelle le porte-parole. IPar contre, il explique que ce qui est certain, quel que soit l’environnement, lorsque des adultes sont en contact avec des enfants vous avez le potentiel d’attirer des gens qui auront des penchants sexuels envers les enfants. C’est un fait.

Des mesures sont mises en place pour lutter contre ce mal connu, comme la vérification des antécédents, mais pour le Centre canadien de protection de l'enfance il faut aller plus loin.

C’est le minimum, mais ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas parce que vous n’avez pas d’antécédents d’abus pédosexuels que vous ne présentez pas un danger pour les enfants.

On sait que la majorité des abuseurs d’enfants n’ont pas de casier judiciaire. Une citation de :René Morin, porte-parole francophone, Centre canadien de protection de l'enfance

Le Centre canadien de protection de l'enfance a créé des formations en ligne, et des ressources comme le programme Priorité jeunesse à dispositions des écoles et tout organisme de services à l’enfance, pour les sensibiliser à la menace et leur donner des moyens de se doter de politiques, de procédures pour faire en sorte de réduire le plus possible le potentiel d’abus sexuel contre les enfants.

Ce genre de formations devraient, selon René Morin, être obligatoires pour toutes personnes amenées à travailler ou côtoyer des enfants, car en plus de la formation elle-même, elle envoie un message, celui que la question des abus pédosexuels est prise au sérieux par l’organisation. De quoi sensibiliser le personnel, informer les parents et mettre en garde voire décourager les prédateurs sexuels qui chercheraient à rejoindre ladite organisation.

De l’aide existe

Il faut que les enfants sachent que les secrets ne font pas partie de l’école rappelle Annette King, défenseuse des droits de l'enfance pour le Yukon. Pour elle, face à ces traumatismes, il faut voir aussi à adapter le soutien pour tous : Les besoins d’un enfant ne seront pas les mêmes que ceux d’un parent, les autres élèves auront peut-être besoin d’aide, d’autre éducateur.

La plupart des enseignants sont sûrs et font ce qui est le meilleur pour les enfants, mais quand l'école échoue cela affecte la vision de tout le monde quant à la sécurité à l’école. Une citation de :Annette King, défenseuse des droits de l'enfance pour le Yukon

Elle explique que des ressources existent ainsi que du mentorat pour aider les parents à être cette personne forte qui aidera l’enfant.

Il existe une équipe d’intervention en cas d’agression sexuelle au Yukon qui est joignable au 844-967-7275, mais aussi Jeunesse J’écoute au 800 668 6868 par téléphone ou texto et enfin, leur bureau reste un interlocuteur qui pourra aiguiller au mieux les personnes qui recherchent de l’aide.