Une adolescente de Shawinigan portée disparue

L’adolescente portait un chandail à capuchon noir avec des lignes verticales, des leggings noirs et un sac Puma noir et gris. Elle mesure 1,62 m, pèse 54 kg, a les yeux bleus et les cheveux châtains.

Sa famille craint pour sa santé et sa sécurité. Toute personne apercevant Mégane Mallet est priée de composer le 911.