Un certificat de vaccination en Saskatchewan?

Le ministère provincial de la Santé a déclaré que les gouvernements provincial et fédéral travaillent ensemble sur les certificats ou passeports de vaccination. Un porte-parle précise qu'il n'y a pas de calendrier pour implanter cette mesure.

Toutes les provinces rencontrent le gouvernement fédéral pour discuter des systèmes d'information sur la vaccination actuellement utilisés sur leur propre territoire. Les discussions permettront de connaître comment ces informations peuvent être utilisées pour soutenir un passeport vaccinal fédéral , déclare le porte-parole du ministère.

La semaine dernière, eHealth a répondu aux questions du public sur les médias sociaux en informant les gens du processus et de la façon d'accéder à leurs renseignements médicaux.

À l’heure actuelle, les citoyens peuvent imprimer leur preuve de vaccination sur le site Internet de eHealth Saskatchewan.

Deux doses pour les matchs des Blue Bombers

Le premier ministre Scott Moe a déclaré que la province n'aura pas besoin d'un passeport vaccinal, mais le Manitoba et le Québec prévoient utiliser des passeports provinciaux.

Les Manitobains qui sont pleinement immunisés peuvent obtenir un dossier numérique et physique de leur vaccination.

La semaine dernière, le gouvernement manitobain a autorisé les Blue Bombers de Winnipeg à accueillir des spectateurs doublement vaccinés ou des enfants accompagnés d'un adulte ayant reçu deux doses.

Lundi, la Saskatchewan se situait au neuvième rang des provinces où 75 % des personnes de 12 ans et plus avaient reçu au moins une dose. La province occupait le troisième rang pour la proportion de la population admissible qui a reçu deux doses, avec 60 %, derrière l’Ontario et le Manitoba.

Avec les informations d’Adam Hunter