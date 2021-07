La sécheresse pourrait forcer les éleveurs albertains à liquider leur bétail

Les sécheresses et les feux de forêt pourraient forcer les éleveurs albertains à vendre en masse leur troupeau, en raison d'une pénurie de nourriture et d'eau.

La situation est extrêmement sérieuse , indique d’entrée de jeu la présidente de Producteurs de bœuf albertain, Melanie Wowk. Selon elle, la majeure partie de l’Alberta est touchée.

Toutes les provinces de l’Ouest sont touchées par ce problème, et tout le Canada en ressent les impacts, ajoute le président de l'association canadienne des éleveurs de bétail (Canadian Cattlemen Association), Bob Lowe.

C’est un problème vraiment, vraiment, important pour le Canada, mais pour toute l’Amérique du Nord , insiste-t-il.

L’enjeu naît des conditions météorologiques inhabituelles de cet été, signale Melanie Wowk. Les températures élevées, les vents forts et la presque absence de pluie ont décimé des récoltes et des pâturages extrêmement rapidement , ajoute-t-elle.

Un champ touché par la sécheresse en Alberta en 2019. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

Les feux de forêt peuvent également détruire les zones de pâturages.

Les éleveurs de bovins commencent maintenant à se demander comment ils vont faire pour nourrir leurs troupeaux non seulement pour l'hiver, mais pour le reste de l'été. Une citation de :Melanie Wowk, présidente, Producteurs de boeufs albertains

Cette pénurie de nourriture destinée à l'élevage pourrait forcer des éleveurs à liquider leur troupeau, ou du moins, une partie de leur cheptel en Alberta. Où le bétail va-t-il aller et à quel prix? se demande Melanie Wowk.

Bob Lowe entrevoit le dénouement de cette situation d’un œil plus critique. Il est primordial de soutenir à tout prix les troupeaux de bétail canadien pendant cette période désastreuse afin d’éviter aux éleveurs d'être obligés à se résoudre à l'abattage de leurs bêtes, affirme-t-il.

On espère que le gouvernement va répondre à ces questions

La Canadian Cattlemen Association souligne avoir présenté plusieurs pistes de solution au gouvernement fédéral, mais aussi à ses membres.

Par exemple, elle veut implanter le plus rapidement possible le programme fédéral de report de l'impôt sur la vente de bétail dans les provinces des Prairies pour soutenir les éleveurs pendant la sécheresse. Elle souhaite aussi améliorer l’accès à l’eau pour lutter contre les conditions météorologiques.

La sécheresse est notre priorité numéro 1 , indique à cet effet Bob Lowe.

Ottawa aidera les agriculteurs touchés

Le gouvernement fédéral compte fournir son aide à travers le programme d'urgence en cas de catastrophe naturelle Agri-Relance. Une initiative à frais partagés 60-40 entre Ottawa et ses homologues provinciaux.

À ce jour, nous avons reçu des lettres de demande [de participation à Agri-Relance] de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario et de la Saskatchewan. L'analyse formelle des provinces et les suggestions de conception de programmes sont encore en cours d'élaboration dans toutes les provinces , affirme une porte-parole d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Le canola normalement destiné à la consommation humaine, mais abîmé par la sécheresse pourrait aider à nourrir le bétail. (archives) Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

Des discussions sont également en cours afin de voir s’il est possible de récupérer les récoltes destinées pour la consommation humaine et inutilisable à cause des conditions météorologiques pour le bétail.

On ne nourrit pas habituellement notre bétail de canola, mais on peut le faire [...] c’est ce que nous avons fait lors d’une importante sécheresse en 2002 , cite en exemple Melanie Wowk.

Par contre, le prix élevé du grain peut nuire à la mise en place de cette solution. Une autre piste émise par Melanie Wowk consiste à laisser les bêtes paître sur les terres de la Couronne.

Pour ce faire, il faut demander l'autorisation au gouvernement albertain d’utiliser les portions des terres abandonnées ou en dormance pour produire de la paille pour les bêtes ou leur servir de zones de pâturage.

Melanie Wowk sollicite également l’aide du gouvernement pour laisser les éleveurs sous-louer leur bail de pâturage sur de telle zone afin de permettre à un maximum de bétail de profiter de la nourriture.