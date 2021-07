Julie Lemieux ne sera pas candidate aux prochaines élections fédérales

La présidente et la directrice générale d’Opération Enfant-Soleil Julie Lemieux ne se présentera pas sous la bannière libérale dans Beauport-Limoilou aux prochaines élections fédérales.

La réalité, c’est que je ne serai pas candidate aux élections fédérales. J’ai choisi de rester avec mon équipe d’Opération Enfant Soleil que j’aime beaucoup , annonce Mme Lemieux dans une publication sur Facebook lundi, démentant ainsi les informations véhiculées dans les médias.

Je profitais de mes vacances pour faire le point et me sonder sur mes aspirations et je n’ai pas parlé aux journalistes qui ont diffusé la nouvelle , détaille-t-elle.

L’ex-journaliste du Soleil et ancienne vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec indique toutefois avoir été sollicitée par le Parti libéral du Canada (PLC).

J’ai pris le temps de réfléchir à cette proposition qui m’était offerte par le PLCParti libéral du Canada parce qu’elle méritait considération. Mais j’ai décliné pour me consacrer aux chantiers qui sont en place au sein de mon organisation , poursuit-elle.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À lire aussi : La conseillère Julie Lemieux quitte la politique

Mme Lemieux a représenté les gens de Beauport au cours de son passage en politique municipale, de 2009 à 2017. Elle a aussi occupé le poste de secrétaire générale du Musée de la Civilisation après avoir été journaliste pendant 17 ans.

Bien qu'elle ne soit pas candidate aux prochaines élections, elle n'exclut pas un retour en politique.

J’ai donné huit ans à la politique, j’y reviendrai peut-être un jour, mais ce ne sera pas pour cette élection , conclut-elle.

La circonscription de Beauport-Limoilou a changé quatre fois d'allégeance en autant d'élections depuis 2008.

C'est la bloquiste Julie Vignola qui a remporté celles de 2019, avec 30,4 % des suffrages.