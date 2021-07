Meurtre de Susan Kublu-Iqqittuq : sa fille condamnée à une détention à domicile

Une « aberration » alimentée par l'alcool et un petit ami abusif sont à l’origine du drame qui s’est déroulé en 2019, lorsqu'une femme inuite a poignardé sa mère à mort dans un « acte monstrueux », a statué lundi un juge d'Ottawa.

Aujourd’hui âgée de 21 ans, Lennese Kublu a été condamnée à une détention à domicile et à 12 mois de probation pour le meurtre de sa mère.

Elle devra passer deux ans moins un jour assignée à résidence, qu’elle entamera dans une maison de transition pour jeunes autochtones pendant un an, avant de pouvoir vivre seule en respectant un couvre-feu jusqu’à 22h30. Ensuite, elle sera soumise à une probation de 12 mois.

Le juge de la Cour supérieure de l'Ontario, Robert Maranger, a déclaré que l'imposition d'une peine avec sursis dans le cas d'un homicide involontaire où la personne est reconnue coupable est une chose rare qui devrait rester une exception .

Je trouve que l'affaire Lennese Kublu est une , a-t-il estimé.

Traumatisme intergénérationnel

Lennese Kublu avait 18 ans lorsqu’elle a poignardé sa mère, Susan Kublu-Iqqittuq, 37 ans, à plusieurs reprises dans leur maison de la promenade Penny.

Née à Iqaluit, où elle a passé les 16 premières années de sa vie à Igloulik, elle est venue s’installer avec sa mère à Ottawa, pour accompagner son grand-père - un survivant des pensionnats autochtones - qui devait y suivre un traitement médical.

À 18 ans et souffrant d’une dépendance à l’alcool, elle fait la connaissance de Dwight Brown, co-accusé dans cette affaire.

La preuve est un traumatisme intergénérationnel et un lien intergénérationnel avec la dépendance à l'alcool , a indiqué le juge Maranger.

Le passage de Lennese Kublu du Grand Nord à Ottawa à un jeune âge et sa relation avec un homme violent beaucoup plus âgé, ainsi que l'abus extrême de substances et d'alcool, sont indéniablement liés aux événements tragiques du 10 janvier 2019 , a-t-il dit.

Susan Kublu-Iqqittuq, d'Ottawa, était âgée de 37 ans (archives). Photo : Service de police d'Ottawa

Mme Kublu-Iqqittuq, originaire d’Igloolik, au Nunavut, a été aperçue vivante pour la dernière fois le 10 janvier 2019. La police a finalement retrouvé son corps au dépotoir du chemin Trail, dans l’ouest de la ville, après l’avoir cherché pendant trois semaines.

Sa fille, Lennese Kublu, a d’abord été accusée de meurtre au deuxième degré et de profanation d’un cadavre. En janvier dernier, elle a plaidé coupable à une accusation réduite d’homicide involontaire.

Lennese Kublu vivait avec sa mère à Ottawa au moment de l’homicide, alors que ses jeunes frères et sœurs avaient été placés en famille d'accueil.

Lennese Kublu a rencontré Dwight Brown, de dix ans son aîné, quand elle était adolescente. Parfois, ils demeuraient ensemble chez Susan Kublu-Iqqittuq.

Ensemble, il leur arrivait de consommer des substances, incluant du cannabis et de l’alcool , a rapporté le juge.

Dwight Brown était abusif et contrôlant envers Lennese, a-t-il également noté. Des accusations criminelles ont finalement été portées contre lui et, au moment de l'homicide, il devait respecter une obligation de se tenir à l'écart de Lennese Kublu.

Le soir du drame, tous les trois buvaient ensemble au domicile de la victime sur la promenade Penny.

Une vidéo de surveillance, tournée dans un dépanneur voisin, montre la mère et sa fille ensemble à l’intérieur du commerce où Lennese apparaît très intoxiquée .

À leur retour au domicile de Mme Kublu-Iqqittuq, une dispute a éclaté et Dwight BrownDwight Brown a tendu un couteau à Lennese. Elle a alors poignardé sa mère à plusieurs reprises, avant que M. Brown enveloppe le corps dans une couverture et le transporte dans une benne à ordures, d’où le corps a finalement été emmené à la décharge, a expliqué le juge Maranger.

L’adolescente s’est sentie menacée, selon le juge

Lennese Kublu ne voulait pas le faire, a déclaré le juge, mais elle s'est sentie menacée par Dwight Brown qui a déclaré qu'il la tuerait si elle ne l'aidait pas.

Elle a finalement fait des aveux à la police – détaillés dans une lettre de quatre pages – expliquant qu'elle avait poignardé sa mère et avait disposé du corps avec Dwight Brown.

Résident d'Ottawa, Dwight Brown, qui a également été accusé en rapport avec la mort de Mme Kublu-Iqqittuq, a plaidé coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire et d'outrage au cadavre, en septembre dernier. Il a été condamné à sept ans d'emprisonnement.

Culpabilité et remords

Depuis ses aveux jusqu’aux audiences, sa culpabilité et ses remords ont été palpables, a estimé le juge.

Cette jeune femme a pleuré une rivière de larmes depuis qu'elle a avoué à la police ce jour fatidique. La sincérité et la profondeur de sa culpabilité, de son sentiment du mal qu'elle a commis ont été… sans équivoque , a-t-il dit.

Elle devra supporter le fardeau de ce qu'elle a fait tout le reste de sa vie. Une citation de :Robert Maranger, juge de la Cour supérieure de l'Ontario

Il a également souligné que le soutien reçu, des travailleurs sociaux jusqu’aux membres de sa famille, démontre que cet acte monstrueux commis… dans un état d’ivresse extrême était une aberration et ne peut pas, je pense, ne devrait pas, définir cette jeune femme .

La semaine dernière, Lennese Kublu a participé à un cercle de guérison avec sa famille – sœurs, oncles, tantes et grand-mère et grand-père maternels.

La recommandation écrasante de ceux qui aimaient Susan et Lennese était que le moment était venu pour Lennese de guérir et de s'améliorer, a rapporté le juge Maranger.

La justice pour Susan Kublu peut prendre de nombreuses formes , a-t-il déclaré, ajoutant qu’une peine de prison n’est sans doute pas ce que sa mère aurait voulu.

Lennese Kublu a également reçu l'ordre de poursuivre ses séances de soutien psychologique et son traitement, de s'abstenir de boire de l'alcool, de soumettre des échantillons d'ADN et de ne posséder aucune arme, telle que défini par le Code criminel.

Avec les informations de Shaamini Yogaretnam, CBC