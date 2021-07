Le nombre de noyades au Québec inquiète les sauveteurs de la Côte-Nord

Ils souhaitent profiter de la semaine de la prévention de la noyade pour empêcher des tragédies sur les plages de la région, qui ne sont généralement pas surveillées par un sauveteur.

L’engouement des activités nautiques est bien sûr un facteur de risque selon les sauveteurs questionnés. Les grandes plages et rivières de la région offrent un accès à l’eau intéressant pour les plaisanciers.

Le port de la veste de flottaison individuelle est aussi un élément primordial pour éviter les noyades. La grande majorité des décès surviendraient lorsque la veste n'est pas portée.

La planche à pagaie, le kayak et le canoë sont particulièrement populaires cette année (archives). Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Les courants, les marées, et la fraîcheur de l’eau sont tous des éléments à prendre en compte avant de s'aventurer dans un cours d'eau.

Plusieurs personnes se mettent ainsi en danger en ne connaissant pas les précautions à prendre, selon la formatrice en chef de la Ville de Sept-Îles, Guylaine Banville

Selon Guylaine Banville, il est donc important de valoriser l’apprentissage de bonnes techniques de nage. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

En eau non surveillée, les experts conseillent de ne jamais entreprendre une activité nautique seul. La moitié des personnes qui se seraient noyées l’an dernier n’étaient pas accompagnées selon la Société de sauvetage du Québec.

Un autre facteur de risque à considérer : la consommation d’alcool et de drogue.

Ces substances peuvent ralentir les réflexes, réduire la vigilance et augmenter le risque de noyade selon les experts.

Bien apprendre à nager tôt

Une façon de prévenir la noyade, selon les intervenants du milieu, débute par des cours de natation chez les jeunes.

La pandémie pourrait avoir eu un impact sur les acquis des nageurs débutants, alors que les cours de natation ont été largement annulés durant la dernière année.

J’espère vraiment qu’on va réussir à sensibiliser et prôner des comportements sécuritaires reliés à l’eau Une citation de :Guylaine Banville