La fumée recouvrira le sud du Manitoba au moins jusqu'à mercredi

La capitale manitobaine, notamment, est entièrement recouverte d’un voile gris et épais que les rayons du soleil ont du mal à percer. De nombreux feux de forêt dans le nord-ouest de l'Ontario et le centre-est du Manitoba réduisent la visibilité et occasionnent une mauvaise qualité de l'air sur une bonne partie du sud du Manitoba en raison de la fumée , indique Environnement Canada sur son site Internet.

Les vents de nord à nord-est ont poussé cette fumée sur le sud du Manitoba. La fumée devrait persister [lundi], [lundi] soir, cette nuit et mardi, et la qualité de l'air sera très mauvaise par moments , poursuit l’agence fédérale.

Les météorologues prévoient que la situation s’améliorera légèrement à partir de mercredi lorsque les vents tourneront pour devenir à nouveau du sud, poussant la fumée de nouveau vers le nord .

Pollution élevée

Cette fumée entraîne des niveaux de pollution supérieurs à la normale. Par conséquent, des risques pour la santé existent, même pour des personnes en bonne santé, [qui] risquent d'avoir mal aux yeux, de tousser ou d'avoir des larmes ou un nez qui coule .

Environnement Canada recommande de prendre des précautions appropriées, notamment :