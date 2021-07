Un investissement de 2,6 M$ pour des producteurs agricoles de l’Estrie

Le gouvernement du Canada a annoncé un soutien de 2,6 M$ pour évaluer et améliorer la croissance de la luzerne.

La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a fait cette annonce lundi matin, à la Bergerie Malvibois de Sawyerville.

Pour parvenir à un tel résultat, le gouvernement du Canada compte sur l’intelligence artificielle, qui permettra de récolter d’importantes données sur la luzerne.

Au total, près d’un million de dollars serviront à améliorer le rendement de la luzerne, grâce à l’intelligence artificielle. L’outil déterminera les facteurs agronomiques, climatiques et pédologiques susceptibles d’affecter le rendement de la luzerne , a expliqué le ministère dans un communiqué.

Un autre million de dollars est consacré à la mise au point d’un outil pour évaluer et améliorer le taux de survie hivernale de la luzerne, encore une fois en utilisant l’intelligence artificielle.

Qu'est-ce que la luzerne ? La Luzerne est une plante herbacée vivace qui appartient à la famille des légumineuses et est cultivée comme plante fourragère. Elle est le légume le plus communément cultivé pour la production animale au Canada. Source : L'Encyclopédie canadienne (Nouvelle fenêtre)

La luzerne est aussi utilisée par les producteurs pour capturer et fixer le carbone, selon le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Cela permettrait donc aux agriculteurs et aux éleveurs de moins polluer lors de leur production.

Une autre partie de l’investissement, soit plus de 600 000 $, a pour objectif de permettre aux producteurs de vendre des crédits d’émission carbone.

Cela signifie qu’un producteur ayant pollué moins que ce qu’il est autorisé à faire peut revendre cette pollution non utilisée à une autre entreprise, permettant de diversifier ses sources de revenus.

Les producteurs agricoles sont très sensibles aux changements climatiques. Ils sont les premiers à en subir les effets avec les extrêmes au niveau de la météo. Ils sont aussi les premiers à avoir intérêt à protéger la qualité de leur sol et de l’eau pour assurer la pérennité de leur ferme familiale. Une citation de :Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Selon la députée de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, cet investissement est très important pour la région. Quand nos fermes familiales vont bien, quand elles sont économiquement performantes, ça crée plus d’investissements dans notre région, ça fait rouler notre économie régionale, alors tout le monde y voit un avantage , a-t-elle déclaré.