Des collectes spéciales pour les déchets causés par les inondations à Windsor-Essex

Les 76 millimètres de pluie tombés vendredi dernier ont provoquéd'importantes inondations le long des routes et dans les sous-sols de bâtiments.

Windsor

Les fortes précipitations dans la région de Windsor-Essex ont provoqué des inondations le long des routes et dans les sous-sols de bâtiments. Photo : Radio-Canada / CBC/ Sonya Varma

La Ville de Windsor, qui dit avoir reçu plus de 300 appels concernant les inondations de vendredi, propose un ramassage spécial des déchets pour ceux qui le souhaitent cette semaine.

Ce service concerne les victimes qui ne sont pas couvertes par l'assurance pour les inondations. Elles ont jusqu'à jeudi à 16h pour contacter la Ville au numéro 311 à ce propos.

Les collectes sont programmées du mardi au samedi.

Lakeshore

La Ville de Lakeshore a aussi été touchée par des inondations. Photo : Municipalité de Lakeshore

La municipalité de Lakeshore propose un ramassage supplémentaire des ordures à partir de lundi matin pour ceux qui doivent se débarrasser des déchets causés par les inondations.

Après avoir déclaré brièvement l'état d’urgence, la municipalité affirme avoir reçu 300 appels de résidents inondés et estime jusqu'à 100 millimètres tombés dans la région.

Tecumseh

La Ville de Tecumseh recense 90 millimètres de pluie tombés en 27 heures. Photo : Radio-Canada / Marine Lefevre

La ville de Tecumseh qui a déjà organisé un ramassage spécial lundi, va également accepter les sacs des déchets supplémentaires le jour de la collecte habituelle.

Selon les responsables de la Ville, 90 millimètres de pluie sont tombés sur une période de 27 heures, dont 71 millimètres en seulement six heures. Ils affirment avoir reçu plus de 150 appels et courriels concernant des inondations.

Les trois municipalités invitent leurs résidents à visiter leurs sites web respectifs pour plus de détails.