Rentrée scolaire : les parents seront rassurés quand les enfants pourront être vaccinés

C’est le cas de Dawn Pratt, dont les enfants ont 8 et 10 ans.

Ce sera une grande préoccupation lorsque je les verrai retourner à l'école. Une citation de :Dawn Pratt, mère de deux enfants, chimiste et consultante en éducation à la Première Nation Muscowpetung

Elle rappelle qu'aucun enfant ne sera vacciné dans les écoles parce que le pays n’a pas autorisé un vaccin pour les enfants de moins de 12 ans.

Dawn Pratt est d'accord que le port du masque ne soit plus obligatoire. Cependant, elle souhaiterait que le lavage des mains soit maintenu. Elle espère que les gens resteront à la maison lorsqu'ils seront malades.

Excitant et angoissant

Père de deux enfants, Ed Mendez est à la fois excité et angoissé que son enfant de 5 ans, Diego, puisse rencontrer d’autres amis à la maternelle en septembre.

C'est long, un an et demi. Une citation de :Ed Mendez, père de deux enfants

Il ajoute qu'il se sent bien depuis la levée des restrictions et que les enfants peuvent être assez résilients.

M. Mendez précise qu'il n'a pas été facile de préparer son fils pour la maternelle pendant la pandémie. Le jeune Diego a travaillé sur son alphabet.

Le père de famille se sentira plus à l'aise lorsqu'il existera un vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de moins de 12 ans. Il n'hésitera pas à faire vacciner ses enfants.

Enfants toujours à risque

La docteure Ayisha Kurji est rassurée que le nombre de cas de COVID-19 en Saskatchewan soit faible pour le moment, mais elle prévient que les enfants sont toujours à risque.

La pédiatre de Saskatoon conseille à ses patients et à sa propre famille de se conformer aux directives et recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis.

Si nous sommes à la maison avec des personnes que nous connaissons et que les deux adultes sont vaccinés, nous enlevons nos masques. Nous gardons notre bulle aussi petite que possible, nous restons vraiment très prudents , affirme-t-elle.

Par contre, nous ne savons pas encore ce qui va se passer maintenant que toute la province est ouverte. Il est important que nous ayons des conversations avec nos enfants (...) pour les aider à comprendre que nous ne savons pas encore à quoi cela va ressembler et que les choses pourraient changer , ajoute la pédiatre de Saskatoon.

Selon elle, lorsque le vaccin sera admis pour tous les enfants de moins de 12 ans, la situation sera complètement différente .

Plan 2021-2022

Dans son plan de retour à l’école pour l’année 2021-2022, le gouvernement de la Saskatchewan estime que les classes peuvent reprendre en personne sans le port du masque et la distanciation.

L'année scolaire 2021-22 se déroulera comme pendant les années prépandémiques , indique la province dans un document disponible (en angais) sur le site web de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan  (Nouvelle fenêtre) .

Le gouvernement de la Saskatchewan a déclaré qu'un taux élevé d'adoption du vaccin COVID-19 par la communauté est essentiel pour protéger les enfants qui ne peuvent pas en recevoir. Si les parents, les amis, les familles et les éducateurs sont vaccinés, les enfants sont indirectement protégés , affirme la province.

Avec les informations de Heidi Atter