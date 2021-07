Les écoles devraient rester ouvertes, selon un groupe d'experts

Dans un rapport rendu public lundi, le conseil souhaite que les écoles demeurent ouvertes et que les activités extrascolaires reprennent tant que la situation sanitaire n'est pas catastrophique .

Si le gouvernement ontarien valide la rentrée d'automne en présentiel, la Table souhaite que le port du masque, la distanciation et le système des cohortes deviennent optionnels lorsque le risque sanitaire est faible.

La santé physique, émotionnelle et développementale des enfants et des jeunes a été profondément touchée par la pandémie de COVID-19 et les restrictions imposées aux écoles , assurent les experts.

Les fermetures d'écoles ou la transition vers un modèle d'apprentissage en ligne ne devraient pas être utilisées comme mesure de santé publique pour le contrôle de la pandémie. Une citation de :Rapport de la Table de consultation scientifique sur la COVID-19 de l'Ontario

L'Ontario a connu la plus longue interruption des cours en personne au Canada, mais l'avancée de la campagne de vaccination fait penser au groupe d'experts que l'activité virale et le nombre d'hospitalisations seront faibles à l'automne.

Bien que le gouvernement ontarien n'ait pas publié de directives pour la rentrée scolaire, celui-ci visera à assurer une expérience d'apprentissage en classe plus normale, y compris la réintégration des clubs, des sports et des activités parascolaires , indique le porte-parole du ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce.

Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le ministère indique que des investissements importants ont été réalisés pour améliorer la ventilation de l'air dans l'ensemble des écoles, tandis que les 12 ans et plus et des travailleurs de l'éducation continuent d'être prioritaires avant septembre .

Différents scénarios présentés

Le rapport présente des scénarios à risque faible, modéré et élevé. Lorsque le risque est considéré comme faible - les hospitalisations sont limitées et sporadiques - alors les règles quant au port du masque, de la distanciation et du regroupement par cohorte peuvent être assouplies, continuent les experts.

Les masques pourraient être facultatifs si les taux d'infection et les maladies graves restaient faibles, mais les directives de masquage dans les écoles devraient suivre les directives locales pour les environnements intérieurs, écrivent-ils.

Le port du masque à l'extérieur n'est pas recommandé, sauf lorsque la transmission communautaire est élevée et que la distanciation n'est pas possible.

Ni la distanciation ni un regroupement des élèves en cohorte ne sont recommandées dans le scénario à faible risque.

Mais lorsque le risque augmente, la cohorte et le port du masque pourraient revenir pour les jeunes enfants - qui ont plus de mal à se distancer - tandis que le port du masque et la distanciation physique sont des stratégies privilégiées pour les élèves plus âgés, car la cohorte rend la scolarisation, la socialisation et les activités parascolaires plus difficiles, ajout le groupe d'experts.

Un bon lavage des mains, le fait que le personnel et les étudiants restent à la maison en cas de maladie, la mise à niveau des systèmes de qualité de l'air intérieur et des mesures de nettoyage améliorées devraient être considérés comme des mesures permanentes, indiquent-ils.

Maintenir les activités parascolaires

Mais même lorsque le risque est élevé – lorsque les hospitalisations dues à la COVID-19 sont élevées et continuent d'augmenter – les écoles devraient rester ouvertes, insistent les experts, avec des dépistages, un traçage et une vaccination prioritaires.

Les fermetures d'écoles et les transitions vers l'apprentissage à distance ne devraient être envisagées que dans le cadre d'un scénario catastrophique, sur la base de la recommandation du médecin hygiéniste en chef, lorsqu'il existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ou mortalité) pour les enfants ou la communauté qui est directement attribuable aux enfants qui fréquentent l'école pour un apprentissage en personne, malgré l'utilisation de toutes les stratégies d'atténuation disponibles , déclarent les conseillers scientifiques.