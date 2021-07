Des agriculteurs de la Mauricie inquiets d’une nouvelle norme sur le glyphosate

La Mauricie et le Centre-du-Québec cultivent 20 % des grains produits dans la province. Alors que Santé Canada souhaite augmenter la limite permise de traces de glyphosate sur certains aliments, des agriculteurs s’inquiètent pour l’image de leur secteur.

Les producteurs de grains de la province n’utilisent pas le produit pour l'assèchement et le mûrissement des cultures juste avant les récoltes, comme cela se fait dans les provinces de l’ouest du pays.

D'ailleurs, les Producteurs de grains de la Mauricie ne croient pas que c’est la route à prendre.

C’est très rare qu’on utilise le glyphosate. C’est sûr qu’avec les herbicides [...] on se fait blâmer, c’est pas le temps de dire : "Là, on peut en mettre encore plus" , affirme le président Claude Chartier.

Le changement de la norme pourrait ouvrir la porte à plus d'importations, notamment de pays ayant des normes plus souples concernant le glyphosate, comme la Chine, donc plus de compétition pour les producteurs de la région.

Ces propositions sont certainement motivées par des enjeux de commerce international. Au Canada, on produit déjà énormément de blé, d’avoine et de légumineuses. Pourquoi voudrait-on importer des denrées qui pourraient contenir plus de résidus , questionne la professeure de l’INRS, Louise Hénault-Ethier. Elle estime que cette décision n’est pas à l’avantage des Canadiens.

La consultation publique de Santé Canada se termine mardi.